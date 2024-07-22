Прокурор по делу Бишимбаева получила новую должность

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как говорится в ответе прокуратуры на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, в настоящее время Аймаганова занимает должность начальника управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры города Астаны.

Тем временем на суде по делу Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова Айжан Аймаганова поддерживала государственное обвинение, будучи в должности старшего помощника прокурора столицы.

Ранее стало известно, что прокурора по делу Бишимбаева повысили в звании: на своей странице в Instagram Айжан Аймаганова выложила новую публикацию, где предстала в форме с погонами подполковника (классный чин "cоветник юстиции").

Ранее Tengrinews.kz взяли у Айжан Аймагановой эксклюзивное интервью, во время которого она рассказала про личную жизнь, фатальную ошибку Куандыка Бишимбаева, а также о том, как громкий процесс изменит Казахстан.