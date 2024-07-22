Кассиры "Казпочты" похитили 84 миллиона госпошлин

В Алматинской области кассиры почти присвоили более 84 миллионов тенге госпошлин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Иллюстративное фото: facebook.com/Kazpost

Расследованием установлено, что кассирами АО "Казпочта", дислоцированными в отделе по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области, в период с 2021 по 2023 год при предоставлении населению государственной услуги по оформлению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами, что причинило государству ущерб на сумму более 84 миллиона тенге.

Иная информация в соответствии со статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в АФМ рассказали о результатах работы за последнее полугодие. Сообщалось, что проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму 19,2 миллиарда тенге.