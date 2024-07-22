Взносы по ОСМС вернули казахстанцам

Прокуратура обнаружила множество нарушений, связанных с отчислениями взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию, передает Tengrinews.kz .

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"Прокуратурой Акмолинской области проведен анализ состояния законности в сфере обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС). Установлено, что работодателями необоснованно удерживались взносы ОСМС с многодетных матерей (воспитывающих более шести детей), лиц с инвалидностью и обучающихся по очной форме обучения, которые освобождены от уплаты", - сообщила прокуратура Акмолинской области.

В одном случае работодатель многодетной матери перечислил в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) 31 243 тенге. В другом с лица с инвалидностью удержали взносы в размере 82 306 тенге.

В результате вмешательства прокуратуры 436 представителям льготных категорий вернули незаконно удержанные с них деньги, общая сумма превысила 60 миллионов тенге.