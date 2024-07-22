Двойные оплаты и приписки: аудит выявил нарушения в системе ОСМС на миллиарды тенге

Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ВАП .

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сайте Высшей аудиторской палаты Казахстана разместили информацию об итогах государственного аудита эффективности НАО "Фонд социального медицинского страхования" и его региональных филиалов за 2022-2023 годы.

Сообщается, что аудит данной сферы охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций.

На сегодня в систему обязательного социального медстрахования (ОСМС) входят 16,2 млн человек. При этом 12 млн относятся к льготным категориям, взносы за которых делает государство. Плюс есть порядка 2 млн госслужащих, работников бюджетных организаций и квазигоссектора.

"В результате финансовая нагрузка на государство без учета частных расходов (платной медицины) составляет минимум 76%. В этой связи один из ключевых выводов аудита состоит в том, что, несмотря на внедрение ОСМС, ощутимого снижения нагрузки на государство за счет солидарной ответственности граждан по-прежнему нет.

Имеет место хроническое неосвоение средств Нацфонда. За аудируемый период в рамках гарантированного и целевого трансфертов было выделено свыше 50 млрд тенге. Однако неосвоенными остались 13 млрд тенге, или 26%", - сказано в отчете.

По мнению ВАП, ФОМС не уделяется должного внимания мониторингу качества медуслуг. Например, по Астане был проведен контрольный осмотр двух крупнейших поставщиков в рамках ОСМС, за которыми суммарно закреплено 179 тыс. человек. В результате выявлено отсутствие собственных производственных помещений и медоборудования, наблюдается практика их почасовой аренды. В ряде клиник данных ТОО отсутствовали лицензии на отдельные виды деятельности и пандусы для приема немобильных граждан.

"Наряду с этим аудит выявил факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС и самих граждан, хотя по существующим правилам медучреждения принимают обязательство не брать оплату за те виды медпомощи, которые финансируются по линии ГОБМП и ОСМС. Так, по стационарной помощи установлены факты двойной оплаты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной – на 27,6 млрд тенге. При этом мониторинг данного аспекта со стороны фонда не проводится.

Отдельным нарушением выведена двойная оплата ФСМС услуг стоматологических клиник. В тариф медстрахования уже была включена стоимость анестезии, но стоматологии взяли за нее дополнительную оплату с фонда суммарно на 2,1 млрд тенге", - сообщили в ВАП.

Кроме того, в результате сверки данных информсистем Минздрава, МВД и Минюста выявлены факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Государственный аудит также выявил, что по состоянию на март текущего года 109 медорганизаций в Казахстане имели просроченную кредиторскую задолженность на 19 млрд тенге. Однако при распределении объемов средств ФСМС не учитывается финансовое положение поставщиков, что может негативно сказаться на предоставлении медуслуг населению.

В целом по итогам аудита установлены:

процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге;

неэффективное планирование и использование средств – на 31,1 млрд тенге;

сумма финансовых потерь и упущенной выгоды составила 11,8 млн тенге;

установлены 65 процедурных нарушений, 154 иных нарушения и системных недостатка.

"Материалы по фактам двойной оплаты медуслуг и приписок передаются в правоохранительные органы", - добавили в ВАП.

Ранее мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

"Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций.

Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей", - сообщили в Минздраве.

До этого сообщалось, что почти 40 препаратов перестанут бесплатно выдавать казахстанцам, так как Минздрав вносит поправки в перечень лекарств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан.