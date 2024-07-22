Кого смогут судить за взятки с 2025 года в Казахстане

С 2025 года работников спецЦОНов и "помогаек" смогут привлекать к ответственности и судить за получение взяток, передает Tengri Auto .

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Новые нормы объяснили в Агентстве по противодействию коррупции в Национальном докладе.

С октября 2023 года процедуру приема теоретических экзаменов возвратили в госкорпорацию "Правительство для граждан".

"С 2022 года тестирование проводила частная компания "Ойлан" (в рамках договора государственно-частного партнерства), в период работы которой поступало значительное количество сигналов о фактах формального прохождения экзаменов (без сдачи экзаменов или через удаленный доступ), о незаконных корректировках в программе. Оборудование для тестирования (компьютеры, сервера) принадлежало самой компании, а госкорпорация фактически не имела доступа к нему и не могла контролировать процесс", - сообщили в Антикоре.

Возвращение сферы под госконтроль позволило, по данным агентства, устранить риски формального прохождения экзаменов. Если ранее при работе аутсорсинговой компании успешно сдавало 70 процентов тестируемых, сейчас – только 50 процентов.