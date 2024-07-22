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22.07.2024, 14:29

Какие банкноты в Казахстане признаются ветхими: обновлены правила

Новости Казахстана 0 1

Постановлением Национального банка от 5 июля 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила определения платежности банкнот и монет национальной валюты РК, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Правила устанавливают порядок совершения операций по определению платежности банкнот и монет национальной валюты республики, кроме монет, изготовленных из драгоценных металлов, и отдельных операций с ними после определения подлинности и платежности филиалами Нацбанка, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК, Национальным оператором почты и организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, в случае осуществления деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей.

В новой редакции уточняется, что ветхими банкнотами являются банкноты, имеющие следующие повреждения:

  • залитые красящими веществами;
  • имеющие посторонние надписи, в том числе:

- обработанные специальным химическим порошком, который виден при ультрафиолетовом свете;

- перекрывающие машиночитаемые признаки;

  • разорванные банкноты, склеенные или несклеенные части которых бесспорно принадлежат одной и той же банкноте и вместе составляют площадь не менее 70% от установленного Нацбанком размера банкноты;
  • утратившие от угла или края более 1% площади, но при этом сохранившие не менее 70%  от установленного Нацбанком размера банкноты;
  • имеющие надрывы, склеенные прозрачной липкой лентой;
  • имеющие отверстия, проколы и дыры от 3 и более миллиметров в диаметре, за исключением случаев, когда наличие проколов на банкноте свидетельствует о ее погашении;
  • имеющие потертости, которые привели к утрате изображения банкноты;
  • обожженные и прожженные, но при этом сохранившие не менее 70% от установленного Нацбанком размера банкноты;
  • имеющие загрязнение поверхности лицевой или оборотной сторон, которые привели к снижению изображения и яркости банкноты. Под загрязнением подразумевается состояние банкнот, которое характеризуется потемнением поверхности банкноты вследствие наличия пыли, грязи, масел и других загрязняющих веществ;
  • имеющие разрыхление и потерявшие жесткость бумаги;
  • окрашенные специальными красками, используемыми в приспособлениях для хранения и безопасной перевозки банкнот.

Неплатежными являются банкноты, утратившие 50% и более процентов от установленного Нацбанком размера, банкноты, имеющие надпись "ҮЛГІ", "ОБРАЗЕЦ", "SPECIMEN", "МУЛЯЖ", а также банкноты, имеющие фрагменты подлинных банкнот и срезы.

Постановление вводится в действие с 30 июля 2024 года.

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