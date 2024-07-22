Какие банкноты в Казахстане признаются ветхими: обновлены правила

Постановлением Национального банка от 5 июля 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила определения платежности банкнот и монет национальной валюты РК, сообщает Zakon.kz.
Правила устанавливают порядок совершения операций по определению платежности банкнот и монет национальной валюты республики, кроме монет, изготовленных из драгоценных металлов, и отдельных операций с ними после определения подлинности и платежности филиалами Нацбанка, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК, Национальным оператором почты и организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, в случае осуществления деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей.
В новой редакции уточняется, что ветхими банкнотами являются банкноты, имеющие следующие повреждения:
- обработанные специальным химическим порошком, который виден при ультрафиолетовом свете;
- перекрывающие машиночитаемые признаки;
Неплатежными являются банкноты, утратившие 50% и более процентов от установленного Нацбанком размера, банкноты, имеющие надпись "ҮЛГІ", "ОБРАЗЕЦ", "SPECIMEN", "МУЛЯЖ", а также банкноты, имеющие фрагменты подлинных банкнот и срезы.
Постановление вводится в действие с 30 июля 2024 года.
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