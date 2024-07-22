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22.07.2024, 15:12

Акции принесли казахстанцам больше денег, чем депозиты или недвижимость

Новости Казахстана 0 1

За первое полугодие доход инвесторов на фондовом рынке Казахстана превысил годовую прибыль от депозитов, недвижимости или других альтернативных финансовых инструментов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Депозит в банке – один из самых популярных способов сохранить и приумножить свои сбережения. По последним данным, жители Казахстана накопили на своих сберегательных счетах порядка 19,9 трлн тенге.

Одним из преимуществ вкладов можно считать их низкую рискованность при стабильном доходе. К тому же, они защищены Казахстанским фондом гарантирования депозитов, а это значит, что вкладчик сможет вернуть свои средства, даже если банк закроется.

Впрочем, есть и более доходные, но при этом более рискованные варианты заработка, например, инвестиции в ценные бумаги.

Акции стали выгоднее, чем депозиты и недвижимость

Как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), в первом полугодии "выстрелил" другой вид инвестиций – вложение в акции на фондовом рынке.

В первом полугодии фондовый индекс KASE показал прирост на 23%, а AIXQI – 10,3%. Это намного больше, чем было годом ранее (10,9% и 5,9% соответственно). Общий объем торгов индексными акциями на обеих биржах составил 103,2 млрд тенге, причем большая часть суммы пришлась на трех представителей: Air Astana (25%), Halyk Bank (16%) и "КазМунайГаз" (15%).

Интересно, что в первом полугодии вперед вышли именно розничные акционеры – их теперь не 45%, как в прошлом году, а 62%. Наибольшим спросом на рынке пользовались акции "Банка ЦентрКредит" (+85,6%), Kcell (+53,6%), Kaspi (+38,8%), а также Halyk Bank (+25,7%).

Изменение инструментов индекса KASE и AIX.

Изменение инструментов индекса KASE и AIX. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

В целом, как отмечают в АФК, за первое полугодие инвесторы на фондовом рынке могли заработать от прироста цен и выплат дивидендов значительно больше, чем годовая доходность по альтернативным менее рисковым инструментам, таким как депозиты и недвижимость.

И это притом, что средняя доходность самих дивидендов снизилась с 7,4% до 6,7%, но произошло это из-за подорожавших акций.

Примечательно, что в будущем акции могут стать еще более выгодными, чем депозиты или недвижимость. Дело в том, что из-за снижения базовой ставки банки, скорее всего, продолжат уменьшать размеры своих вознаграждений у вкладов, а на рынке недвижимости некоторые эксперты ожидают стагнацию, то есть прекращение роста цен.

Однако важно помнить, что покупка акций является достаточно рискованным способом заработка. В любой момент стоимость ценной бумаги может как "взлететь", так и резко снизиться.

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