Акции принесли казахстанцам больше денег, чем депозиты или недвижимость

За первое полугодие доход инвесторов на фондовом рынке Казахстана превысил годовую прибыль от депозитов, недвижимости или других альтернативных финансовых инструментов. Подробности читайте на NUR.KZ.
Одним из преимуществ вкладов можно считать их низкую рискованность при стабильном доходе. К тому же, они защищены Казахстанским фондом гарантирования депозитов, а это значит, что вкладчик сможет вернуть свои средства, даже если банк закроется.
Впрочем, есть и более доходные, но при этом более рискованные варианты заработка, например, инвестиции в ценные бумаги.
Как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), в первом полугодии "выстрелил" другой вид инвестиций – вложение в акции на фондовом рынке.
В первом полугодии фондовый индекс KASE показал прирост на 23%, а AIXQI – 10,3%. Это намного больше, чем было годом ранее (10,9% и 5,9% соответственно). Общий объем торгов индексными акциями на обеих биржах составил 103,2 млрд тенге, причем большая часть суммы пришлась на трех представителей: Air Astana (25%), Halyk Bank (16%) и "КазМунайГаз" (15%).
Интересно, что в первом полугодии вперед вышли именно розничные акционеры – их теперь не 45%, как в прошлом году, а 62%. Наибольшим спросом на рынке пользовались акции "Банка ЦентрКредит" (+85,6%), Kcell (+53,6%), Kaspi (+38,8%), а также Halyk Bank (+25,7%).
Изменение инструментов индекса KASE и AIX. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана
В целом, как отмечают в АФК, за первое полугодие инвесторы на фондовом рынке могли заработать от прироста цен и выплат дивидендов значительно больше, чем годовая доходность по альтернативным менее рисковым инструментам, таким как депозиты и недвижимость.
И это притом, что средняя доходность самих дивидендов снизилась с 7,4% до 6,7%, но произошло это из-за подорожавших акций.
Примечательно, что в будущем акции могут стать еще более выгодными, чем депозиты или недвижимость. Дело в том, что из-за снижения базовой ставки банки, скорее всего, продолжат уменьшать размеры своих вознаграждений у вкладов, а на рынке недвижимости некоторые эксперты ожидают стагнацию, то есть прекращение роста цен.
Однако важно помнить, что покупка акций является достаточно рискованным способом заработка. В любой момент стоимость ценной бумаги может как "взлететь", так и резко снизиться.
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