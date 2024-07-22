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22.07.2024, 17:21

В Казахстане продлят запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде

Новости Казахстана 0 75

Министерство промышленности и строительства подготовило приказ "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления", сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В частности, вводится запрет на ввоз легковых автомобилей, с правосторонним расположением руля, в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев. 

Исключение составляют:

  • четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см3;
  • с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3;
  • с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см3;
  •  с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3
  • с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2500 см3:
  • с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3;
  • транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см3;
  • четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;
  • транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см;
  • транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см;
  • четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;
  • транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см3;
  •  транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателеми т.п. 

 Предполагается, что действие приказа будет распространяется на правоотношения, возникшие с 17 июля 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА дляя публичного обсуждения до 2 августа.

Как поясняется, проектом приказа предусматривается введение запрета на ввоз на территорию республики сроком на шесть месяцев легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления.

Ранее запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде был введен в Казахстане с 16 января 2024 года.

В Казахстане с 23 января 2023 года проводилась процедура легализации иностранных авто до конца года и распространялась на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Ранее запрет на ввоз этих авто был введен в 2006 году.

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