Казахстанцы смогут покупать и продавать криптовалюту с помощью карт «Казпочты»

Казахстанцы смогут покупать и продавать цифровые активы с помощью платежных карт «Казпочты». Компания была официально включена в список организаций, которые могут предоставлять подобные услуги наряду с банками, следует из релиза, опубликованного на сайте МФЦА, передает kursiv.media

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«Используя финансовые продукты и инфраструктурные решения QazPost, клиенты смогут вносить и выводить фиатные средства [традиционные] для работы с цифровыми активами. В этом году запланировано первое сотрудничество, которое позволит держателям платежных карт QazPost вводить фиатные средства на криптобиржу для покупки криптовалют, а также проводить обратную операцию зачисления фиатных средств с криптобиржи на карту онлайн, без посещения наших отделений», – пояснила председатель правления QazPost Асель Жанасова.

Соответствующие поправки, которые были приняты Международным финансовым центром «Астана», Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, позволят «Казпочте» выступать в качестве фиатного канала, то есть предоставлять своим клиентам финансовые услуги по вводу и снятию средств при работе с цифровыми активами.

«С включением QazPost в Правила сотрудничества у поставщиков услуг в области цифровых активов МФЦА и инвесторов в цифровые активы будет больше возможностей при выборе фиатного канала. Мы также ожидаем увеличения объемов торгов со стороны поставщиков услуг по предоставлению цифровых активов МФЦА», – заявил генеральный директор МФЦА Нурхат Кушимов.

В первой половине 2024 года объем торгов всех поставщиков услуг в области цифровых активов, лицензированных в МФЦА, превысил $543 млн. Такой значительный объем торгов свидетельствует о растущем интересе и активности на рынке цифровых активов в Казахстане, считают в МФЦА.

Криптовалюты – это лишь один из видов цифровых активов. Точного перечня того, что относится к этому понятию, нет. В законе дается такое определение: «цифровые активы – это имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных». По закону сделки с цифровыми активами возможны только в юрисдикции МФЦА. Там же должны быть зарегистрированы все криптобиржи.