Сколько казахстанцев довольны своей жизнью: результаты обследования

Бюро национальной статистики опубликовало результаты обследования, посвященного качеству жизни населения в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По итогам обследования "Качество жизни населения", проведенного в марте 2024 года, 43,8 процента респондентов удовлетворены своей жизнью. Как говорится в публикации, больше всего довольных в сельской местности – 55,3 процента (в городе – 38,5 процента). При этом удовлетворенных жизнью среди мужчин больше, чем среди женщин: соотношение составляет 47,9 и 41,1 процента соответственно.

Своим здоровьем удовлетворены 49,5 процента респондентов, частично удовлетворены – 48 процентов. Чем старше по возрасту опрашиваемые, тем ниже доля довольных своим здоровьем: среди респондентов в пенсионном возрасте таких в 2,5 раза меньше, чем среди возрастной группы 15-17 лет.

Уровень удовлетворенности респондентов своим финансовым положением по сравнению с предыдущим годом увеличился на 0,8 процентных пункта и составил 34,8 процента.

По уровню материального достатка 74,2 процента респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности.

По результатам обследования 25 процентов респондентов отметили, что имеют возможность самостоятельно приобрести жилье, 39,6 процента - частично. 24,5 процента опрошенных указали, что удовлетворены поддержкой государства в приобретении жилья (улучшении жилищных условий).

Более половины респондентов (65,1 процента) сообщили, что уверены в моральной поддержке родственников или знакомых. При этом среди сельчан показатель больше, чем среди городских (69,3 и 62,9 процента соответственно).

В своем положительном будущем уверены 42,4 процента респондентов. Предполагают, что будет улучшение в будущем 33,8 процента, и лишь 0,9 процента респондентов думают, что будут жить хуже.