Если пенсионную систему не менять, то через 10 лет нас ждут голодные бунты стариков – экономист

То, что пенсионная система нуждается в реформировании – очевидно для многих уже давно, а не так давно об этом стали во всеуслышанье говорить и представители госструктур. В начале этого года реформы анонсировал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, а недавно более конкретные предложения по данному вопросу дали эксперты общественного совета при ЕНПФ. «Голос народа» рассказывает о том, что и зачем предлагают госслужащие, бизнесмены и экономисты. А также мы попытались понять – позволят ли все эти меры молодым пока еще казахстанцам рассчитывать на безбедную старость?

Коллаж: Голос народа

Как менялась пенсионная система в Казахстане

Во времена СССР все было относительно просто: молодой – иди работать, постарел – получай пенсию. Была минимальная пенсия для тех, кто не работал, все остальные же получали ежемесячные выплаты в строгости с законом – 60% от дохода, который был в годы труда.

В 1998 году Казахстан от данной системы отказался, заявив, что отныне граждане страны должны сами копить себе на безбедную старость: 10% от ежемесячного дохода каждый казахстанец направляет в специальный фонд, тот их преумножает за счет инвестиций, а по достижении гражданином пенсионного возраста начинает выплачивать. Как бонус: в случае смерти человека, накопления переходят по наследству его потомкам, а государство гарантирует, что доходность пенсионных активов будет не ниже уровня годовой инфляции.

За прошедшие с внедрения масштабной пенсионной реформы 25 лет, она регулярно дополнялась и трансформировалась. Сначала государство решило отказаться от хранения денег будущих пенсионеров в частных накопительных фондах, потом разрешило тем, кто накопил на счетах крупные суммы, частичное изъятие накоплений на жилье и лечение, недавно к 10% взносов от работников добавились взносы от работодателей – пока 1,5%, довести их планируется до 5%. Также казахстанцы могут вновь отдавать свои накопления частным пенсионным фондам, которые используют менее консервативную стратегию инвестирования. Правда, не всю сумму, а часть, и пока еще вполне понятно – насколько частные пенсионные фонды в итоге окажутся выгоднее ЕНПФ.

Сколько мы будем получать на пенсии?

Но даже самые оптимистичные расчеты свидетельствуют об одном и том же: на безбедную старость казахстанцы вряд ли смогут рассчитывать.

Еще год назад аналитический центр «Halyk Research» изучал масштабные данные ЕНПФ и отмечал, что если по итогам 2022 года средний коэффициент замещения был на уровне 45% от дохода, то, при условии сохранения действующих условий пенсионной системы, казахстанцы, выходя на пенсию, смогут рассчитывать максимум на 38,8% от предыдущих доходов.

Причем чем выше у человека зарплата, тем хуже у него будет коэффициент замещения.

«Если вы мужчина и у вас заработная плата была 1 млн тенге (высокий доход), проработав 41 год и исправно платя налоги и делая 10% взносы в ЕНПФ, ваша пенсия будет всего в размере 283 тыс тенге (248 тыс из ЕНПФ и 35 тыс из госбюджета). При таких трудовых доходах подобный размер пенсии по старости трудно назвать адекватным со всех точек зрения. То есть человек со средними трудовыми доходами выйдя на пенсию перейдет в категорию людей с очень низкими доходами», - предупреждают аналитики.

Чтобы исправить ситуацию, с 2024 года в систему накоплений внедрили обязательные взносы работодателей. Пока это 1,5% от зарплаты сотрудника, в течение 5 лет ОПВР будут доведены до 5% от зарплаты. При этом, ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Нюансы ОПВР в том, что идут они не лично каждому казахстанцу, а в некий общий «котел», чтобы потом распределяться на всех пенсионеров. То есть, граждане с более высокой зарплатой как бы помогают бедным соотечественникам получать достойную пенсию.

Многие экономисты и финансисты такой подход критикуют, ведь он, по сути, рубит на корню всю идею о том, что каждый из нас самостоятельно должен отвечать за собственную старость.

Что предлагается сделать с пенсиями казахстанцев?

В феврале 2024 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что пенсионная система нуждается в реформах. Но не «здесь и сейчас», а на перспективу.

В середине июля свои идеи по этой самой реформе высказали эксперты Общественного совета при ЕНПФ.

Главное предложение группы экономистов – увеличить размер базовой пенсии, которая выплачивается государством.

«Эксперты предлагают назначать базовую пенсионную выплату в зависимости от трудового стажа, в размере от 55% до 80% от минимальной заработной платы, установленной по обновленной методике. Это и будет вкладом государства в формирование совокупных пенсионных выплат нашим пожилым гражданам», - прокомментировала в СМИ это предложение глава ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

Также эксперты предлагают рассмотреть возможность государственного софинансирования обязательных пенсионных взносов физических лиц, не имеющих постоянного работодателя, но которые имеют трудовые доходы и регулярно (не менее 12 раз в год с дохода не менее 1 МЗП) самостоятельно делают пенсионные взносы. Как уверены экономисты, это поспособствует повышению охвата накопительной пенсионной системой всех слоев занятого населения, включения в нее самозанятых и неформально занятых граждан.

Кроме того, предлагается пересмотреть инвестиционный портфель ЕНПФ и повысить его доходность. К слову, как отмечает экономист Мурат Темирханов, сейчас доходность ЕНПФ равна только лишь уровню официальной инфляции, что, по факту, значит одно – она ровна нулю. В планах ЕНПФ – повысить ее до 2% от уровня инфляции в будущем.

«Историческая и прогнозируемая реальная годовая ставка инвестиционной доходности пенсионных активов ЕНПФ находятся на очень низком уровне. Например, в мае этого года Финский Пенсионный Центр (официальный орган взаимодействия) выпустил сравнительный анализ доходностей пенсионных активов в различных развитых странах. В данном сравнении доходностей пенсионных инвестиций участвовали 24 пенсионных фонда из Северной Европы, Северной Америки и Азии. Все они являются крупными фондами в своих пенсионных системах, как с точки зрения охвата населения, так и с точки зрения размера пенсионных активов. Согласно данному исследованию, средняя ежегодная реальная доходность пенсионных активов в этих 24 пенсионных фондах за десять лет (2014–2023) составила 4,5%, что в 2,5 раза выше прогноза ЕНПФ по будущей доходности его пенсионных активов», - пишет он в исследовании Halyk Research.

При этом отмечается, что если ЕНПФ сможет хотя бы исполнить взятые на себя обязательства по повышению инвестиционного дохода до 2%, это позволит казахстанцам рассчитывать на коэффициент замещения трудовых доходов на уровне 45%.

Кто пойдет митинговать против пенсии?

Между тем, экономист, экс-кандидат в президенты Мейрам Кажыкен подчеркивает: полумерами пенсионную систему не исправить.

«Накопительная пенсионная система была внедрена в Казахстане по образу и подобию пенсионной системы Чили. Пенсионная система Чили за последние два десятка лет радикально реформирована, а мы живем до сих пор по устаревшей модели. Но в начале нулевых, когда цена нефти росла и в обществе присутствовал определенный оптимизм по этому поводу, государство особо не задумывалось о вероятных рисках снижения реальных доходов экономически активного населения. Вероятно, полагали, что нефтедоллары будут течь в Казахстан рекой, зарплаты граждан будут расти и в старости каждый казахстанец будет получать достойную пенсию, достаточную даже для путешествий по миру. Но проблема в том, что пенсионная система – это не просто бухгалтерские калькуляции. Пенсия связывает социальную сферу с экономикой», - подчеркивает он.

Как напоминает Мейрам Кажыкен, средний размер пенсионных накоплений казахстанцев – 1,2 млн тенге. Разделить их на все годы старости просто нереально. Не может же человек жить на условные 1000 тенге в месяц?

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Экономист подчеркивает, что значительная часть казахстанцев не делала пенсионные накопления не из-за собственной недальновидности, а исходя из понимания того, что размер заработных не позволит им накопить достаточную сумму. Он подчеркивает:

«Чтобы у человека была достойная пенсия, у него должна быть достойная зарплата в течение всей трудовой деятельности. А чтобы у людей была достойная зарплата, нужен соответствующий уровень развития экономики, прежде всего я говорю про сектора, производящие конечную продукцию. Поэтому, вина в том, что люди когда-то не могли найти работу с достойной зарплатой, лежит в том числе на государстве», - говорит Мейрам Кажыкен.

Экономист убежден, что пенсионную систему надо реформировать. Причем не в «отдаленной перспективе», как предлагает Нацбанк, а как можно скорее, но разрабатывать ее должны не только финансисты, но и экономисты, демографы, юристы и другие узкие специалисты.

«Я уверен, что пенсионная реформа должна запускаться вместе с экономической. Иначе изменения в пенсионной системе вновь окажутся техническими, основанными на простых калькуляциях и чьих-то фантазиях. Экономика должна быть плотно связана с пенсионным обеспечением, потому что пенсионные сбережения – это часть доходов экономически активного человека, в любой форме. Требуется тщательно проработанная новая социальная политика с конкретной философией. Социальная политика должна обеспечить развитие человека и его семьи, стимулировать людей производительно трудиться, а не просто перераспределять первичные доходы, в том числе на будущую пенсию», - говорит Кажыкен.

Экономист также напоминает, что текущая пенсионная система ставит в неравное положение мужчин и женщин: женщины не могут делать непрерывные накопления, например, когда находятся в отпуске по уходу за детьми, больше фокусируются на домашнем уюте, а не на карьере. Живут при этом женщины, согласно статистике, дольше, чем мужчины.

Как итог, складывается ситуация, когда у женщин пенсия будет в два раза меньше, чем у мужчин.

На вопрос: какой же в таком случае должна быть обновленная пенсионная система Мейрам Кажыкен отвечает без обиняков:

«Накопительную компоненту пенсионной системы надо сохранить, но надо изменить принцип: накопления не обязательные, а добровольные. Пенсия должна быть в основном солидарной. Потому что в противном случае через 10 лет у нас на пенсию выйдут сотни тысяч людей, у которых просто будет минимальная пенсия, которой недостаточно для достойной жизни. Вполне вероятно, что «нищие пенсионеры» будут вынуждены добиваться справедливости на улице. И они будут правы, обвиняя государство в своем бедственном положении, ведь, повторюсь – именно государство когда-то в 90-е оставило людей без легальной зарплаты», - предупреждает он.

И, судя по всему, в едином накопительном пенсионном фонде такую точку зрения разделяют. Ведь, по сути, и обязательные взносы работодателей, и увеличение размера базовой пенсии – это повышение участия государства в выплате пенсий и постепенный переход к действовавшей ранее солидарной пенсионной системе.