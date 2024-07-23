Мошенники отправляют казахстанцам уведомления о "нарушениях взыскания задолженности"

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Казахстанцы начали получать на свои электронные адреса "извещения/уведомления с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений взыскание задолженности в бюджет, за счет денег, находящихся на банковских счетах" - сообщили в КГД.



"КГД сообщает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму", - проинформировала пресс-служба ведомства.



В комитете госдоходов также отметили, что "информационные системы КГД направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет Портала "Электронного правительства" и в мобильные приложения e-Salyq".

"Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через КНП или ПЭП", - сообщили в КГД.



Казахстанцев призвали проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений.



В КГД также предупредили, что рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется.