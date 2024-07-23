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23.07.2024, 08:37

Можно ли парковаться во втором ряду на аварийках: Какой штраф придется за это заплатить

Новости Казахстана 0 2

Какое наказание предусмотрено для паркующихся автомобилистов во втором ряду на аварийках, рассказали в департаменте полиции Алматы, передает Tengri Auto.

Архивное фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Архивное фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Как разъяснили в ДП Алматы, согласно ПДД РК, ставить транспортное средство на проезжей части дороги разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части дороги, за исключением тех мест, конфигурация (местное уширение проезжей части дороги) которых допускает иное расположение транспортных средств. И только двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

"При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель принимает все необходимые меры для отвода транспортного средства из этих мест. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, предусмотрена административная ответственность по статье 597 КРКобАП и предусмотрено наказание виде штрафа в размере 10 МРП", - сообщили в пресс-службе алматинской полиции.

Напомним, что 1 МРП в 2024 году равен 3692 тенге. Таким образом, нарушителям придется уплатить штраф в размере 36 920 тенге.

Отмечается, что с начала текущего года на территории города за нарушение правил парковки привлечено 15 582 водителя.

"В случае обнаружения нарушения ПДД вы можете сообщить на пульт 102 или же, зафиксировав факт правонарушения с указанием даты и времени, направить через платформы Е-otinish, Open Almaty", - добавили в департаменте полиции Алматы.

 

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