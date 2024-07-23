Мужья убивают своих жен, потому что они не носят хиджаб - певец

Ками заявил, что будет настаивать на том, чтобы его супруга носила хиджаб. Кроме того, певец подчеркнул, что не рассматривает в качестве своей жены девушку, которая не согласна с его условиями.

«Даже если сознательной девушке отрубят голову, она не снимет хиджаб. Я тоже заставлю носить свою супругу хиджаб. Меня не волнует. Если девушка на это не согласится, то пусть уходит. Если женщина ведет себя неприлично, то лучше на ней не жениться. Мужья убивают своих жен, потому что они не носят хиджаб», - сказал певец.

В свою очередь, религиовед Аль-Фараби Болатжан считает подобные заявления абсурдными.

«Его слова оправдывают убийства - это нонсенс. Даже если женщина без платка оголяет свое тело, в Коране не говорится, что ее надо истязать или убивать. Если ему не нравится такая жена, то он может просто развестись. Такие высказывания делают певца негласным сообщником насильников и убийц», - сказал Болатжан.

По его словам, в Казахстане происходят случаи, когда девушек убивают или избивают по причинам, совершенно не связанных с их внешним видом.