Правда ли, что Нацбанк проводит спецпроверки в Казахстане

Национальный банк предупредил казахстанцев о новых мошеннических схемах, связанных с подделкой аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, а также служебных удостоверений, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Турар Казангапов

В Нацбанке страны подчеркнули, что не проводят спецпроверки в Казахстане.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники, создавая в мессенджерах WhatsApp, Telegram или социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook фейковые аккаунты, в том числе якобы "личные аккаунты" руководства Национального банка, осуществляют массовые фишинговые рассылки.

Кроме того, представляясь работниками Нацбанка, мошенники направляют поддельные служебные удостоверения, переадресовывают звонки на подставных лиц, а также предоставляют реквизиты и поддельные финансовые документы для банковских переводов.

Отмечается, что данные схемы могут реализовываться с участием подставных "работников правоохранительных органов или Национального банка Казахстана" под предлогом "поимки мошенников" в финансовых учреждениях, проведения "оперативных проверок специальными органами", а также участия в совместных "специальных операциях" госорганов.

"В этой связи Национальный банк Казахстана призывает граждан не доверять непроверенным аккаунтам и подозрительным телефонным звонкам, не раскрывать свои персональные данные, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать по указанию третьих лиц такие приложения, как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие. Поскольку злоумышленники могут получить доступ к вашему личному кабинету в интернет-банкинге и похитить ваши деньги", - говорится в сообщении.

В главном банке страны напомнили, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.