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23.07.2024, 13:21

Проверьте телефон: названы приложения, с помощью которых крадут деньги

Новости Казахстана 0 1

Национальный банк Казахстана распространил предупреждение о приложениях, которыми могут воспользоваться злоумышленники, передает Tengrinews.kz.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Казахстанцев призывают не доверять непроверенным аккаунтам и подозрительным телефонным звонкам, не раскрывать свои персональные данные и не переходить по сомнительным ссылкам.

Кроме того, важно не устанавливать по указанию третьих лиц такие приложения как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

"Злоумышленники могут получить доступ к вашему личному кабинету в интернет-банкинге и похитить ваши деньги", - отметить в Нацбанке.

Эти приложения используют миллионы IT-специалистов в разных уголках мира для удаленного подключения к устройствам их клиентов и предоставления помощи в технических вопросах. Однако мошенники могут неправомерно использовать их, чтобы подключиться к вашему компьютеру или смартфону, украсть данные, секретные коды и деньги.

Разработчики AnyDesk рекомендуют пользователям следовать двум простым правилам:

  1. Никогда не предоставляйте незнакомым лицам доступ к вашим устройствам.
  2. Никогда не делитесь ни с кем паролями или информацией об имени пользователя для онлайн-банкинга.

Если вы чувствуете дискомфорт или опасность, прервите телефонный звонок, просто положив трубку. Любую сессию удаленного доступа, когда вашим устройством управляют незнакомые вам люди, можно прервать просто выключив устройство.

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