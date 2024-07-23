Проверьте телефон: названы приложения, с помощью которых крадут деньги

Национальный банк Казахстана распространил предупреждение о приложениях, которыми могут воспользоваться злоумышленники, передает Tengrinews.kz.
Казахстанцев призывают не доверять непроверенным аккаунтам и подозрительным телефонным звонкам, не раскрывать свои персональные данные и не переходить по сомнительным ссылкам.
Кроме того, важно не устанавливать по указанию третьих лиц такие приложения как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.
"Злоумышленники могут получить доступ к вашему личному кабинету в интернет-банкинге и похитить ваши деньги", - отметить в Нацбанке.
Эти приложения используют миллионы IT-специалистов в разных уголках мира для удаленного подключения к устройствам их клиентов и предоставления помощи в технических вопросах. Однако мошенники могут неправомерно использовать их, чтобы подключиться к вашему компьютеру или смартфону, украсть данные, секретные коды и деньги.
Разработчики AnyDesk рекомендуют пользователям следовать двум простым правилам:
Если вы чувствуете дискомфорт или опасность, прервите телефонный звонок, просто положив трубку. Любую сессию удаленного доступа, когда вашим устройством управляют незнакомые вам люди, можно прервать просто выключив устройство.
Комментарии0 комментарий(ев)