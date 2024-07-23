Проверьте телефон: названы приложения, с помощью которых крадут деньги

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Казахстанцев призывают не доверять непроверенным аккаунтам и подозрительным телефонным звонкам, не раскрывать свои персональные данные и не переходить по сомнительным ссылкам.

Кроме того, важно не устанавливать по указанию третьих лиц такие приложения как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

"Злоумышленники могут получить доступ к вашему личному кабинету в интернет-банкинге и похитить ваши деньги", - отметить в Нацбанке.

Эти приложения используют миллионы IT-специалистов в разных уголках мира для удаленного подключения к устройствам их клиентов и предоставления помощи в технических вопросах. Однако мошенники могут неправомерно использовать их, чтобы подключиться к вашему компьютеру или смартфону, украсть данные, секретные коды и деньги.

Разработчики AnyDesk рекомендуют пользователям следовать двум простым правилам:

Никогда не предоставляйте незнакомым лицам доступ к вашим устройствам. Никогда не делитесь ни с кем паролями или информацией об имени пользователя для онлайн-банкинга.

Если вы чувствуете дискомфорт или опасность, прервите телефонный звонок, просто положив трубку. Любую сессию удаленного доступа, когда вашим устройством управляют незнакомые вам люди, можно прервать просто выключив устройство.