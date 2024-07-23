Токаев утвердил решение по ходатайству Масимова о помиловании

Глава государства Касым-Жомарт Токаев согласился с тем, что осуждённому за государственную измену и попытку захвата власти экс-главе КНБ Кариму Масимову следует отказать в помиловании, сообщили в Администрации президента в ответ на запрос Informburo.kz, передает azh.kz

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В ведомстве напомнили, что ходатайство осуждённого Масимова о помиловании 27 июня рассмотрела комиссия по вопросам помилования при президенте РК.

"По итогам изучения возможности применения к Масимову акта помилования комиссия в адрес главы государства внесла соответствующее предложение, с которым он согласился", – говорится в ответе на запрос.

Ранее председатель комиссии по помилованию, депутат мажилиса Марат Башимов сообщил, что осуждённому за государственную измену и попытку захвата власти Кариму Масимову отказали в помиловании.

Тем временем в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по статье 218, часть 3, пункт 3 ("Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём") и статье 366, часть 4 ("Получение взятки в особо крупном размере") Уголовного кодекса.