Бишимбаева отправили в учреждение максимальной безопасности

Осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев этапирован в колонию. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы, передает Tengrinews.kz.
"Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда. Вместе с тем сообщаем, что согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса осужденные направляются в места отбывания наказания согласно прикреплению", - говорится в сообщении.
В соответствии с кодексом иная информация не подлежит разглашению.
Ранее в КУИС рассказали, где будет отбывать наказание Куандык Бишимбаев и какую работу он может получить в колонии.
По данным главы комитета, Бишимбаев должен отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности близ Астаны - в Акмолинской области.
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