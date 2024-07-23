Бишимбаева отправили в учреждение максимальной безопасности

Осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев этапирован в колонию. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы, передает Tengrinews.kz .

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"Данный осужденный этапирован в учреждение максимальной безопасности согласно приговору суда. Вместе с тем сообщаем, что согласно статье 88 Уголовно-исполнительного кодекса осужденные направляются в места отбывания наказания согласно прикреплению", - говорится в сообщении.

В соответствии с кодексом иная информация не подлежит разглашению.

Ранее в КУИС рассказали, где будет отбывать наказание Куандык Бишимбаев и какую работу он может получить в колонии.

По данным главы комитета, Бишимбаев должен отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности близ Астаны - в Акмолинской области.