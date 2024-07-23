АО "НК КазМунайГаз" оштрафовали на полмиллиарда тенге за нарушение антимонопольного законодательства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

Фото: gov.kz

Сообщается, что департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Астане совместно с органами прокуратуры была проведена проверка в отношении "КазМунайГаза" на предмет соблюдения антимонопольного законодательства за истекший период 2023 года.

По итогам проверки в действиях компании были установлены факты злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов.

"Так, общество в период с января по апрель 2023 года игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Департаментом было возбуждено административное производство в отношении "КазМунайГаза" по части 3–1 статьи 159 КоАП РК. Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны от 27 июня компания привлечена к административной ответственности на сумму 539,4 миллиона тенге.

Отмечается, что на сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.