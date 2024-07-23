Сколько стоит ускоренное изготовление дубликатов госномеров для авто

Министр внутренних дел приказом от 24 июня 2024 года утвердил прейскурант цен на услуги по ускоренному изготовлению и выдаче дубликатов государственных регистрационных номерных знаков и государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса, сообщает Zakon.kz.
Стоимость услуги по ускоренному изготовлению и выдаче дубликатов автомобильных госномеров составляет:
I категория срочности – 1 рабочий день (день приема заявлений и выдачи номерных знаков не входит в срок оказания государственной услуги) – 13 773,9 тенге (без НДС).
2 категория срочности – в течение 5 рабочих дней (день приема заявлений и выдачи номерных знаков не входит в срок оказания государственной услуги) – 19 436,51 тенге (без НДС).
Услугу оказывает РПГ на ПХВ "Информационно-производственный центр" МВД РК.
Приказ введен в действие с 24 июня 2024 года.
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