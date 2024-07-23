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23.07.2024, 16:56

Органы 44-летней женщины пересадили 5 жителям Казахстана

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане родные женщины, у которой была констатирована смерть головного мозга, дали согласие на посмертное донорство, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минздрава.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

На сайте Министерства здравоохранения страны опубликовали информацию о проведенных операциях по трансплантации донорских органов в одной из клиник Казахстана. Сообщается, что это позволило спасти жизнь 5 человек, находившихся в листе ожидания на пересадку органов.

"Донором стала женщина 44 лет, у которой произошел геморрагический инсульт, консилиум врачей констатировал смерть головного мозга. В непростой ситуации ее родные, понимая важность данного шага, дали согласие на посмертное донорство органов.

В Центре сердца UMC медицинская команда провела пересадку донорского сердца пациентке 43 лет, которой ранее было имплантировано механическое устройство поддержки кровообращения LVAD. Второй пациентке провели пересадку легких.

В Центре материнства и детства UMC была проведена трансплантация почки 15-летней девочке. Состояние всех реципиентов удовлетворительное, они проходят реабилитацию под наблюдением специалистов.

Также вторая донорская почка и печень были трансплантированы пациентам в Национальном научном онкологическом центре Астаны", - рассказали в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве добавили, что трансплантация донорских органов является одной из сложнейших операций. Пересадка сердца и легких осуществляется только от посмертного донора, при подтверждении смерти головного мозга. Но дальнейший процесс зависит от решения близких родственников потенциального донора.

В начале текущего года изымать органы умерших без согласия их родственников предложили в Казахстане. Позже глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее.

"Я считаю, что для такого население должно быть готово само, в первую очередь. Делать это силовыми путями, думаю, это неправильно. То законодательство, которое у нас есть, в принципе позволяет организовать органное донорство должным образом. Если мы все остальное сделаем, и только это нас будет сдерживать, через информационную работу и поддержку населения это нужно будет сделать поэтапно", - заявила министр.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что трансплантация органов - пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на другое место в организме или в другой организм.

Согласно статье 210 и пунктам 1 и 3 статьи 212 Кодекса РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор).

Прижизненным донором органа и тканей может быть лицо:

  • в возрасте 18 лет и старше,
  • дееспособный,
  • выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации,
  • прошедшим всестороннее медицинское обследование, подтверждающее, что изъятие органа (части органа) не повлечет за собой необратимого расстройства его здоровья.

Решение о пересадке органа (части органа) от прижизненного донора в Казахстане принимает этическая комиссия, которая с целью исключения злоупотребления и повышения безопасности рассматривает все перечисленные выше подтверждающие документы, устанавливает генетическую связь между потенциальным реципиентом и прижизненным донором.

Посмертным донором может стать человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани), которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту. Органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка 7 человек.

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