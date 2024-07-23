"Казахтелеком" получил предостережение, но поднял тарифы

С 1 июля АО "Казахтелеком" пересмотрел в сторону увеличения часть своих тарифов. Такое решение компании вызвало негодование у некоторых казахстанцев. Как оказалось, в мае национальный оператор связи получил предостережение от Агентства по защите и развитию конкуренции, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

В соцсетях казахстанцы начали задавать вопросы в адрес компании.

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Как говорится в ответе "Казахтелекома" на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, повышение связано с ростом операционных расходов.

"Действительно, с 1 июля компанией были пересмотрены тарифы на устаревшие и нерентабельные архивные тарифные планы. Данная корректировка коснулась только 10 процентов абонентов и стала для компании вынужденной мерой, связанной с ростом операционных расходов. При этом, согласно законодательству и внутренним документам компании, абоненты были предупреждены о предстоящем повышении заранее (за месяц, начиная с мая) через публикации в СМИ, социальных сетях и корпоративном портале telecom.kz информационных сообщений соответствующего содержания", - говорится в ответе компании.

Также в "Казахтелекоме" сообщили о предстоящих организационных изменениях, в связи с которыми в компании планируется освободить от занимаемых должностей часть работников.

"Что касается уведомлений сотрудникам о сокращении поясняем, что в целях обеспечения реализации стратегических задач, направленных на цифровую трансформацию бизнеса и повышение операционной гибкости компании, отдельные подразделения организационной структуры компании планируется реорганизовать через преобразование или создание новых подразделений. В связи этим часть работников центрального аппарата были уведомлены о возможном высвобождении с занимаемых должностей".

В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК), в свою очередь, заявили нашей редакции, что еще в мае направили в "Казахтелеком" предостережение в связи с анонсированным повышением тарифа.

"В соответствии со статьей 20 закона "О связи" тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи самостоятельно на основе обоснованных затрат. Соответственно, тарифы на услуги связи государством не регулируются. В связи с опубликованием "Казахтелекомом" информации о повышении цен на некоторые услуги связи с 1 июля, Агентством в целях предупреждения нарушения законодательства в области защиты конкуренции 24 мая в отношении оператора связи направлено предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства", - говорится в комментарии госоргана.

При этом, как отметили в АЗРК, согласно представленной "Казахтелекомом" информации, повышение тарифов на услуги связи обусловлено необходимостью компенсации возросших операционных расходов и сокращения уровня нерентабельности тарифных планов.