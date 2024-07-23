Казахстанцы станут меньше платить по кредитам и микрозаймам. Это связано с изменением годовых эффективных ставок вознаграждения, передает Tengrinews.kz .

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Как рассказал директор департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Даурен Салимбаев, прежде для краткосрочных микрокредитов в Казахстане не было ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ).

"По таким займам устанавливалась предельная номинальная ставка. К примеру, при ставке 20 процентов за 45 дней фактическая годовая эффективная ставка составляла 346 процентов. При ставке 1 процент в день и 20 процентов за 20 дней ГЭСВ уже превышает 2 600 процентов", - отметил директор департамента.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Агентство совместно с Национальным банком разработало проект постановления, предусматривающий снижение предельных годовых эффективных ставок по кредитам.

"В частности, по микрокредитам на срок до 45 дней с суммой до 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году) предлагается снизить предельный размер дневной номинальной ставки с 1 процента до 0,3 процента. Одновременно предлагается установить предельный размер ГЭСВ на уровне 179 процентов. Таким образом, по таким микрокредитам предельные ставки вознаграждения будут снижены более чем в три раза", - заявил Салимбаев.

Кроме этого, в настоящее время размер ГЭСВ по беззалоговым займам банков и микрофинансовых организаций составляет 56 процентов. Это значение было установлено в 2012 году и с тех пор не пересматривалось, напомнил директор департамента.