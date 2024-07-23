18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.15
515.12
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.07.2024, 18:11

Казахстанцы станут меньше платить по кредитам и микрозаймам

Новости Казахстана 0 68

Казахстанцы станут меньше платить по кредитам и микрозаймам. Это связано с изменением годовых эффективных ставок вознаграждения, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

Как рассказал директор департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Даурен Салимбаев, прежде для краткосрочных микрокредитов в Казахстане не было ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ).

"По таким займам устанавливалась предельная номинальная ставка. К примеру, при ставке 20 процентов за 45 дней фактическая годовая эффективная ставка составляла 346 процентов. При ставке 1 процент в день и 20 процентов за 20 дней ГЭСВ уже превышает 2 600 процентов", - отметил директор департамента.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Агентство совместно с Национальным банком разработало проект постановления, предусматривающий снижение предельных годовых эффективных ставок по кредитам.

"В частности, по микрокредитам на срок до 45 дней с суммой до 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году) предлагается снизить предельный размер дневной номинальной ставки с 1 процента до 0,3 процента. Одновременно предлагается установить предельный размер ГЭСВ на уровне 179 процентов. Таким образом, по таким микрокредитам предельные ставки вознаграждения будут снижены более чем в три раза", - заявил Салимбаев.

Кроме этого, в настоящее время размер ГЭСВ по беззалоговым займам банков и микрофинансовых организаций составляет 56 процентов. Это значение было установлено в 2012 году и с тех пор не пересматривалось, напомнил директор департамента.

"Разработанный проект постановления также предусматривает снижение предельных ГЭСВ по беззалоговым кредитам банков с 56 до 46 процентов, по залоговым кредитам - с 40 до 35 процентов. По классическим микрокредитам микрофинансовых организаций ГЭСВ будет снижена с 56 процент до 46 процентов", - пояснил Даурен Салимбаев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…