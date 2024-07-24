До чего довел Минздрав? Казахстанцы с диабетом готовы устраивать пикеты

Казахстанцы, живущие с сахарным диабетом и получающие инсулин, столкнулись с серьезной проблемой. С января 2025 года министерство здравоохранения планирует исключить из перечня амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) инсулин деглудек. Казахстанцы с диагнозом уверяют, что таким образом в вопросе здоровья нации решающим фактором стала стоимость. Под ударом оказываются и дети, живущие с сахарным диабетом 1 типа. «Голос народа» разбирался, действительно ли Минздрав решил сэкономить на больных казахстанцах.

Коллаж: Голос народа

Включения инсулина в список АЛО казахстанцы добивались почти 6 лет. Когда препарат зарегистрировали в прошлом году, выяснилось, что денег на его покупку нет.

Руководитель общественного Фонда «Диабетический родительский комитет» Руслан Закиев рассказал корреспонденту редакции, что ранее Минздрав прокомментировал свое решение как отсутствие финансирования.

«Я не понимаю, как может не хватать бюджетных средств, если в это же время Минздрав строит неоправданно дорогие клиники за миллиарды. На этом фоне сокращение финансирования на лекарственной терапии не совсем мне понятно», – недоумевает Руслан Закиев.

Руководитель Фонда уверяет, что для покупки препарата не нужны дополнительные, большие деньги. Для тех пациентов кому предназначен инсулин деглудек, продолжают покупать другие морально устаревшие инсулины.

«Мы полностью согласны с позицией Минздрава о необходимости полного пересмотра перечня АЛО, но давайте начнем с исключения тех позиций, которые уже устарели и которые можно заменить современными препаратами, с меньшим количеством побочных эффектов и более эффективными. Качественное преимущество этого инсулина в том, что он обладает ультрапродленным действием, то есть он обеспечивает стабильное и предсказуемое снижение уровня глюкозы в крови на протяжении 42 часов после однократного введения. Также инсулин деглудек может потребовать меньшего количества инъекций в сравнении с другими базальными инсулинами, что может улучшить соблюдение рекомендаций по лечению пациентами», – добавил собеседник.

Руслан Закиев ранее публиковал письмо от родителей казахстанских детей, живущих с сахарным диабетом 1 типа. Ведь ситуация для маленьких пациентов обстоит гораздо сложнее.

«Сахарный диабет 1 типа (T1D) является аутоиммунным, хроническим заболеванием, которое обусловлено уничтожением β-клеток поджелудочной железы, производящих инсулин. В результате чего организм полностью перестает вырабатывать достаточное количество этого жизненно необходимого гормона. В подавляющем большинстве случаев начало заболевания приходится на детский возраст. Использование экзогенного (произведенного вне тела) инсулина единственная терапия, позволяющая пациентам с T1D жить», – отмечают родители, болеющих казахстанцев.

В своем письме к главе Минздрава Акмарал Альназаровой они сообщили о том, что такое постановление ведомства вынуждает их идти на крайние меры.

«Игнорируя жизненно важные интересы наших детей и давая маловразумительные ответы на письменные обращения чиновники Минздрава не оставляют родителям выбора и вынуждают прибегнуть к более радикальным мерам, позволяющим в рамках закона защищать интересы наших детей. Согласно Конституции РК, забота о детях и их воспитание являются не только естественным правом, но и обязанностью родителей, поэтому мы планируем в ближайшее время проведение одновременных одиночных пикетов родителями во всех регионах страны, с привлечением СМИ и общественности», – твердят родители.

В свою очередь Руслан Закиев внес предложения для Минздрава. По его словам, не нужно придумывать велосипед, а лишь начать правильно использовать бюджетные средства в системе.

«Мы предлагали Минздраву несколько путей решения. В первую очередь, у нас последние 3-4 министра всегда говорили, что препараты для лечения сахарного диабета самые дорогие. Но в то же время есть инсулины, которым по 40-50 лет. Эти препараты давно устарели. У нас и цены очень завышены. Ведь деньги в системе есть, но их нужно правильно использовать», – считает спикер.

Редакции «Голос народа» Минздрав рассказал, что препаратов для лечения диабета в стране достаточно.

«В 2024 году закуп лекарственных средств, используемых для лечения сахарного диабета, осуществлен согласно заявкам, предоставленным управлениями здравоохранения регионов. Их количества на сегодняшний день достаточно. Вместе с тем, министерством проведен фармако-экономический анализ всех лекарственных средств, применяемых при лечении сахарного диабета с целью внедрения инновационных препаратов и исключения невостребованных и малоэффективных лекарственных средств», – пояснили в ведомстве.

В министерстве также пообещали, что обязательства министерства по обеспечению бесплатными лекарственными средствами будут выполнены в полном объеме.

Тем самым в ведомтсве дали понять, что закупать новые препараты не планируют. Мол, хватает тех, что имеются в наличии. Однако устаревшие препараты казахстанцев не устраивают. Будет ли Минздрав пересматривать свое решение – пока что открытый вопрос.