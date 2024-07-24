Родила от близкого родственника: подробности изнасилования 12-летней девочки в Павлодарской области

В Павлодарской области 12 летняя школьница забеременела после изнасилования и родила ребёнка. Главный подозреваемый — её родственник, сообщает корреспондент Orda.kz .

Фото: Lucky-child.com

Случилось всё в Щербактинском районе. Первыми о беременности девочки узнали учителя. Педагоги обратили внимание на изменение фигуры школьницы и сообщили родителям.

По нашей информации, в изнасиловании подростка подозревают её родственника, он — студент местного колледжа. У школьницы родилась дочь. Чиновники пообещали принять все необходимые меры для того, чтобы девочка благополучно окончила школу.

«Факт беременности выявила администрация школы после выхода с весенних каникул учеников, после чего информацию передали в соответствующие органы. Девочку с матерью сразу повезли в больницу. В областной перинатальный центр пациентка поступила 19 июля, а родила 20-го. Состояние матери и ребёнка оценивается как удовлетворительное. В настоящее время органы внутренних дел Щербактинского района ведут расследование», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Сама школьница из многодетной и малообеспеченной семьи, которая получает адресную социальную помощь. Акимат также помог с трудоустройством отцу — он работает кочегаром в Галкинской школе. Девочка учится там же.

16 августа роженице исполнится 13 лет.

По факту изнасилования малолетней проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Между тем в социальных сетях появилась информация, что уволили директора школы. В районном отделе образования этот факт не подтвердили.

«Директор после выявленного факта ещё работала. Была служебная проверка. Потом она вышла на больничный. После больничного она написала заявление по собственному желанию», пояснил руководитель районного отдела образования Маралбек Итемгенов.

Это уже второй случай подростковой беременности в Щербактинском районе за этот год. Сейчас оба факта под пристальным надзором полиции.