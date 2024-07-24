Казахстанцам рассылают предупреждения о долгах: как это объяснили в налоговой

Казахстанцы стали получать письма, в заголовках которых говорится об устранении нарушений и взыскании задолженности. Комитет государственных доходов (КГД) дал разъяснения, передает Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Такие письма в КГД назвали фейковыми.

"Участились случаи фейковых извещений/уведомлений с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений. Взыскание задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах", направляемых на электронные адреса налогоплательщиков", - говорится в официальном сообщении.

КГД поясняет, что направляет уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет на портале электронного правительства и в мобильные приложения e-Salyq. Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в указанных системах.

А если речь идет об уведомлениях, сформированных по результатам камерального контроля, то налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через "Кабинет налогоплательщика" или портал электронного правительства.

"КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений", - подчеркнули в комитете.

И добавили, что "рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется".