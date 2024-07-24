18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.15
515.12
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.07.2024, 21:18

Казахстанцам рассылают предупреждения о долгах: как это объяснили в налоговой

Новости Казахстана 0 1

Казахстанцы стали получать письма, в заголовках которых говорится об устранении нарушений и взыскании задолженности. Комитет государственных доходов (КГД) дал разъяснения, передает Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Такие письма в КГД назвали фейковыми.

"Участились случаи фейковых извещений/уведомлений с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений. Взыскание задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах", направляемых на электронные адреса налогоплательщиков", - говорится в официальном сообщении.

КГД поясняет, что направляет уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет на портале электронного правительства и в мобильные приложения e-Salyq. Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в указанных системах.

А если речь идет об уведомлениях, сформированных по результатам камерального контроля, то налогоплательщик самостоятельно запрашивает подписанную PDF форму на свою электронную почту через "Кабинет налогоплательщика" или портал электронного правительства.

"КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений", - подчеркнули в комитете.

И добавили, что "рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…