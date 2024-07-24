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24.07.2024, 08:06

Казахстанку осудили за сепаратизм в СКО

Новости Казахстана 0 1

В Северо-Казахстанской области 38-летняя мать пятерых детей осуждена по делу о сепаратизме, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Дело по обвинению в сепаратистской деятельности рассматривал Мамлютский районный суд СКО. На скамье подсудимых оказалась женщина, занимающаяся предпринимательской деятельностью. Она проживала с супругом с инвалидностью и с пятью несовершеннолетними детьми.

Как следует из приговора суда, 2 марта этого года жительница села Дубровное через свой телефон зашла в социальную сеть TikTok, где начала общение с пользователями в прямом эфире.

"В ходе прямого эфира подсудимая Л. начала онлайн-беседу с ранее незнакомым ей мужчиной на различные темы, в том числе касающиеся предстоящих выборов президента России и проведения возможного референдума о территориальной принадлежности частей Казахстана", - говорится в приговоре.

Женщина отвечала на вопросы незнакомца и сама высказывала различные суждения, которые, по оценке экспертов, были направлены на разрушение межнациональных отношений в стране, а также представляли угрозу нарушения территориальной целостности Казахстана.

Через два дня запись этой видеобеседы появилась в открытом канале в соцсети. В ходе мониторинга социальных сетей запись с участием сельчанки выявили сотрудники департамента КНБ по Северо-Казахстанской области.

Подсудимая вину в предъявленном ей обвинении признала полностью. Она рассказала, что политикой не интересуется и сама не понимает, почему так отвечала на вопросы своего собеседника.

"Считает, что собеседник спровоцировал ее на такие ответы. В содеянном раскаивается", - указывается в приговоре суда.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимой суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признание подсудимой своей вины, ее чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

"Исходя из семейного положения, наличия на иждивении малолетних детей, влияния назначенного наказания на условия жизни членов ее семьи, болезнь супруга, являющегося инвалидом 2 группы, суд считает возможным признать указанные обстоятельства исключительными и применить наказание в виде реального лишения свободы положения части 4 статьи 55 УК, назначив ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 2 статьи 180 УК", - говорится в приговоре суда.

Судья Азамат Дюсенов назначил подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. На время судебного разбирательства подсудимая находилась под подпиской о невыезде. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил. От осужденной уже поступила апелляционная жалоба.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года в Петропавловске вынесли приговор участникам "Народного совета трудящихся", которые заявили о непринятии Республики Казахстан и возвращении в Казахскую ССР. Организатора "Народного совета" суд приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Трем активисткам-участницам суд назначил по 7 лет лишения свободы.

"Я пострадал за свой язык": Генпрокуратура показала видео с сепаратистами

В апреле этого года Генеральная прокуратура выпустила видеоролик о борьбе с сепаратизмом. В ведомстве сообщили, что с начала 2024 года по фактам сепаратизма было начато пять досудебных расследований, а девять жителей Северо-Казахстанской области были осуждены на разные сроки за сепаратистскую деятельность.

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