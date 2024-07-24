Сколько стоит изготовление техпаспорта, водительских прав и госномеров на авто

Министр внутренних дел РК приказом от 24 июня 2024 года утвердил цены на услуги в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков, сообщает Zakon.kz.
Согласно приказу, стоимость изготовления документов составляет (без НДС):
Также документом установлена стоимость накопления и ведения интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету процессов, разработки, внедрения и сопровождения программно-технических продуктов для органов внутренних дел в размере 747 563 358 тенге.
Указанные услуги оказывает РГП на ПХВ "Информационно-производственный центр" МВД РК.
Приказ введен в действие с 24 июня 2024 года.
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