«Я от Баке» в прошлом: как изменилось трудоустройство в Казахстане?

Коллаж: Голос народа

В Казахстане снижается уровень безработицы, однако нетрудоустроенными остаются более 450 тысяч человек или 4,7% населения страны. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, а также отмечает, что большая часть безработных является таковыми, поскольку просто не имеет возможности найти работу. Современные тенденции диктуют свои правила, урбанизация и высокая конкуренция приводят к тому, что специалистам приходится развиваться не только как профессионалам своего дела, но и улучшать личный бренд. Популярные ранее схемы устройства через родственников и знакомых уже не работают, так говорят эксперты. Как оставаться конкурентоспособным и какие способы популярны при трудоустройстве в Казахстане, разбирался журналист «Голоса народа».

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Как отмечает HR-эксперт по подбору персонала Альмира Молтабаева, на рынке труда произошли большие изменения. И старые схемы с трудоустройством «по-свойски» уже не работают.

«То время, когда люди приходили от кого-то, прошло. Сейчас большая социальная ответственность у людей. Никто не хочет подводить кого-то. Раньше, например, устраивались по знакомству, от своих, компанию наполняли родственники. Сейчас эти законы уже не работают, люди смотрят, какой бэкграунд у человека, образование и прочее», – говорит специалист.

Спорить с этим мнением не приходится, ведь данные Бюро национальной статистики за 2023 год показывают, что большая часть казахстанцев ищет работу через объявления в печати или в интернете. Однако вторым по популярности каналом поиска работы остаются родственники и знакомые.

Такую тенденцию социолог Тимур Айсаутов объясняет тем, что с ростом цифровизации и урбанизации старые социальные связи разрываются и люди становятся индивидуалистами.

«Ну, тенденция очевидна, в любом случае мир цифровизируется, урбанизируется. Люди становятся более городскими, больше индивидуалистами. Условно говоря, в сельской местности были одни социальные связи, в городе у нас эти связи рушатся. Поэтому полагаться на трудоустройство через родственников становится сложнее. Люди стали искать работу через различные площадки, больше надеются на свои профессиональные навыки, а не на родственников, и эта тенденция будет усиливаться неизбежно», – считает он.

При этом он отмечает, что устройство по родственным связям остается актуальным только на государственной службе и в бюджетной сфере.

По резюме встречают

И так как за счет «агашки» уже выехать не получится, для устройства на хорошую работу придется попотеть. Как отмечает эксперт по подбору персонала, первым фактором, на который обращают внимание при приеме на работу – резюме. Оно должно как минимум быть, ведь, как отмечает Альмира Молтабаева, некоторые не удосуживаются его даже создать, а просто рассказывают о себе рекрутеру в мессенджере. Чаще всего таких соискателей на собеседование не зовут.

А чтобы резюме понравилось и зацепило, оно должно соответствовать некоторым критериям: электронный файл лучше отправлять в формате PDF, он должен быть кратким и четким, а также не иметь грамматических ошибок. Также не нужно указывать слишком личные данные (место вашего рождения, адрес проживания, семейное положение, хронические заболевания, вероисповедание и прочее). Если прилагаете фото, то оно должно быть деловым и хорошего качества. Плюсом к резюме будет сопроводительное письмо. Помимо этого, приветствуется указание своих социальных сетей (Instagram, LinkedIn). При этом резюме должно быть правдивым.

Также немаловажным является самопрезентация во время собеседования.

«Внешний вид должен быть подобающим. Вы не должны приходить в шортах и мятой футболке. В целом этикет для собеседования тоже необходимо поддержать хотя бы на первых этапах. Когда вы только знакомитесь с компанией, встречаетесь первый раз с представителем этой компании, не надо опаздывать. Нужно быть дружелюбным, расслабленным, не нервничать и говорить правду», – подытоживает она.

Альмира Молтабаева рассказывает, что бывали случаи, когда менее опытного кандидата брали на работу только потому, что он грамотно преподнёс себя на собеседовании.

Работы хватит на всех

Интересный момент, что государственный информационный портал Электронная биржа труда (Еnbek.kz) отмечает снижение заинтересованности со стороны соискателей, так как в июне 2024 года количество подачи резюме на платформе снизилось почти на 10%. Хотя свободных вакансий предостаточно.

Такую тенденцию Молтабаева отрицает и говорит, что людей, ищущих работу, много. Правда, от того, на какую вакансию они рассчитывают, зависит канал их поиска. Для подбора техперсонала обращаются чаще к таким сайтам, как OLX, Kaspi. Для найма работников среднего звена – HeadHunter и прочие. Также одним из способов поиска сотрудников она отметила социальные сети. К примеру, в творческой сфере качественно созданный личный профиль в социальных сетях имеет важную роль.

Популярный нынче личный бренд (публичный образ человека, построенный на определённых ценностях, принципах и навыках с целью продвижения) помогает не только усиливать влияние в соцсетях, но и позиционировать себя как специалиста с целью привлечения работодателей.

Поэтому важно помнить, что устройство на работу в большей степени зависит от вас самих, начиная от грамотно составленного резюме до качественно созданного личного бренда. А рассчитывать на родственные связи в трудоустройстве уже не получится, по крайней мере в частном секторе.