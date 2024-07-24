Депозиты или облигации: как лучше вложить деньги в банки Казахстана

Чтобы защитить свои накопления от инфляции, деньги следует инвестировать для их приумножения. Обычно казахстанцы выбирают депозит в банке. Но также есть и другой способ. Об этом читайте в NUR.KZ.
Однако вкладчикам также доступны и альтернативные инструменты. Например, к ним относятся облигации – это долговые ценные бумаги, которые позволяют инвестору "кредитовать" банк под процент вознаграждения.
Однако этот вид вложений имеет свои особенности, которые важно учитывать.
Как отмечает сайт Finprom.kz, в общей сложности на текущий момент активные выпуски облигаций на Казахстанской фондовой бирже имеют 12 банков второго уровня.
Однако они отличаются своими условиями: видами выплат, ставкой вознаграждения, сроком размещения и так далее.
Количество облигаций БВУ на бирже KASE. Источник: Finprom.kz
Например, облигации бывают:
Согласно данным биржи KASE, больше всего банками второго уровня размещены купонные облигации, ставки по которым могут существенно различаться: от 0,25% до 17,25%. И лишь один эмитент выпустил дисконтные облигации сроком на один год.
А срок их обращения может составлять от одного года до 5 лет.
При выборе облигаций важно обращать внимание на срок их обращения, ставку, размер лота (минимальное количество облигаций, которое можно купить за одну сделку) и так далее. А для непосредственной покупки и консультации следует обратиться к любому биржевому брокеру.
Однако следует помнить, что возможность получить больше выгоды за счет высокой ставки вознаграждения сопровождается сопутствующими рисками, которые отличают облигации от депозита.
Может показаться, что депозиты имеют более высокую ставку вознаграждения, чем облигации – например, на июль 2024 года по сберегательным вкладам БВУ предлагается максимальная ставка в 18%. Для сравнения: максимальная ставка по некоторым облигациям достигает 17,25%.
Однако срок таких депозитов обычно небольшой – всего до 6 месяцев. И если заключить договор на более длительные сроки, то ставка будет снижаться – например, на 12 месяцев она составит уже максимум 16,5%, а при сроке более двух лет достигает 12%.
В то же время облигации со ставкой в 17,25% имеют срок погашения в 5 лет.
Но в этих случаях следует учитывать, что между этими инструментами будет разница в выплате вознаграждения:
Также важно учесть, что депозиты имеют гарантию возврата в пределах определенной суммы. Но облигации не гарантированы, и если банк столкнется с финансовыми трудностями, то он может не выполнить свои обязательства по выплате купонов или погашению облигации.
Дополнительно при необходимости деньги с депозита можно изъять с потерей вознаграждения, а облигации можно продать на фондовом рынке, но их стоимость может меняться в зависимости от рыночных условий.
Другими словами, вопрос выбора облигаций или сберегательного вклада будет зависеть от таких факторов, как срок размещения, ставка вознаграждения, риски и цели инвестора. Поэтому перед принятием решения следует тщательно изучить эти инструменты или получить финансовые консультации у специалистов.
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