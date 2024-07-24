Депозиты или облигации: как лучше вложить деньги в банки Казахстана

Чтобы защитить свои накопления от инфляции, деньги следует инвестировать для их приумножения. Обычно казахстанцы выбирают депозит в банке. Но также есть и другой способ. Об этом читайте в NUR.KZ.

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Банки второго уровня предлагают казахстанцам различные виды депозитов для надежного хранения денежных накоплений.

Однако вкладчикам также доступны и альтернативные инструменты. Например, к ним относятся облигации – это долговые ценные бумаги, которые позволяют инвестору "кредитовать" банк под процент вознаграждения.

Однако этот вид вложений имеет свои особенности, которые важно учитывать.

Облигации банков

Как отмечает сайт Finprom.kz, в общей сложности на текущий момент активные выпуски облигаций на Казахстанской фондовой бирже имеют 12 банков второго уровня.

Однако они отличаются своими условиями: видами выплат, ставкой вознаграждения, сроком размещения и так далее.

Количество облигаций БВУ на бирже KASE. Источник: Finprom.kz

Например, облигации бывают:

купонные – выплачивают держателям фиксированные процентные платежи (купоны) периодически (например, раз в полгода или год), а в конце срока (дата погашения) банк возвращает номинальную стоимость облигации. Они также могут быть обеспеченными различными активами;

– выплачивают держателям фиксированные процентные платежи (купоны) периодически (например, раз в полгода или год), а в конце срока (дата погашения) банк возвращает номинальную стоимость облигации. Они также могут быть обеспеченными различными активами; дисконтные – продаются ниже номинальной стоимости, но на дату погашения выплачивается полная номинальная стоимость, а доход инвестора формируется за счет разницы между ценой покупки и номиналом.

Согласно данным биржи KASE, больше всего банками второго уровня размещены купонные облигации, ставки по которым могут существенно различаться: от 0,25% до 17,25%. И лишь один эмитент выпустил дисконтные облигации сроком на один год.

А срок их обращения может составлять от одного года до 5 лет.

При выборе облигаций важно обращать внимание на срок их обращения, ставку, размер лота (минимальное количество облигаций, которое можно купить за одну сделку) и так далее. А для непосредственной покупки и консультации следует обратиться к любому биржевому брокеру.

Однако следует помнить, что возможность получить больше выгоды за счет высокой ставки вознаграждения сопровождается сопутствующими рисками, которые отличают облигации от депозита.

Особенности облигаций и депозита

Может показаться, что депозиты имеют более высокую ставку вознаграждения, чем облигации – например, на июль 2024 года по сберегательным вкладам БВУ предлагается максимальная ставка в 18%. Для сравнения: максимальная ставка по некоторым облигациям достигает 17,25%.

Однако срок таких депозитов обычно небольшой – всего до 6 месяцев. И если заключить договор на более длительные сроки, то ставка будет снижаться – например, на 12 месяцев она составит уже максимум 16,5%, а при сроке более двух лет достигает 12%.

В то же время облигации со ставкой в 17,25% имеют срок погашения в 5 лет.

Но в этих случаях следует учитывать, что между этими инструментами будет разница в выплате вознаграждения:

у депозита – это процент, который банк выплачивает вкладчикам за пользование их деньгами, размещенными на депозитном счете. При этом проценты начисляются на всю сумму вклада, включая и уже полученное вознаграждение (капитализация);

у облигации – купонная ставка указывается как процент от номинальной стоимости облигации. То есть при номинальной стоимости в 1 млн тенге и ставке 16% каждый год будет поступать 160 тыс. тенге без капитализации.

Также важно учесть, что депозиты имеют гарантию возврата в пределах определенной суммы. Но облигации не гарантированы, и если банк столкнется с финансовыми трудностями, то он может не выполнить свои обязательства по выплате купонов или погашению облигации.

Дополнительно при необходимости деньги с депозита можно изъять с потерей вознаграждения, а облигации можно продать на фондовом рынке, но их стоимость может меняться в зависимости от рыночных условий.

Другими словами, вопрос выбора облигаций или сберегательного вклада будет зависеть от таких факторов, как срок размещения, ставка вознаграждения, риски и цели инвестора. Поэтому перед принятием решения следует тщательно изучить эти инструменты или получить финансовые консультации у специалистов.