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24.07.2024, 12:48

Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана

Новости Казахстана 0 1

Таможенный пост "Ауежай – Актау" Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 24 июля 2024 года, обратился к гражданам, которым напомнил, что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Фото: unsplash
Фото: unsplash

Согласно п.п. 7) п. 1 ст. 343 Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

"Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, на сегодняшний день действует указ президента РК от 14 марта 2022 года №830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза".Таможенный пост "Ауежай – Актау" ДГД по Мангистауской области

Вместе с тем, в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года №124 "О таможенном декларировании товаров для личного пользования", сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.

"Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 тыс. долларов".Таможенный пост "Ауежай – Актау" ДГД по Мангистауской области

28 марта 2024 года стало известно, что сотрудники таможенного поста "Ауежай – Актау" выявили у семи казахстанцев сокрытые денежные средства в общей сумме 115 770 долларов. Им выписали штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). Незадекларированные доллары вернули владельцам.

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