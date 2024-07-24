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24.07.2024, 12:57

Как акиматы завышают цены, рассказали в Антикоре

Новости Казахстана 0 1

Антикоррупционная служба предотвратила нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 30 милилардов тенге, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

Антикор провел мониторинг госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг. По официальным данным, предотвращено завышение цен на общую сумму 30 миллиардов тенге. С начала проекта - с 2020 года - сэкономлено около 171 миллиарда тенге.

"В основном завышения допускались акиматами различных уровней при закупе разного рода техники и оборудования, а также строительных работ. В Кокшетау отдел строительства планировал приобрести трансформаторную подстанцию на 1,1 миллиарда тенге. После рекомендации Антикоррупционной службы цена снижена до 896 миллионов тенге. В ЗКО Государственный природный резерват "Бокейорда" намеревался закупить пожарную (за 95 миллионов тенге) и грузопассажирские автомашины (по 26 миллионов тенге) на 174 миллиона тенге при их реальной стоимости на 40 процентов ниже (69 миллионов и 18 миллионов тенге соответственно). Цена на автомобили пересмотрена, сэкономленная сумма - 50 миллионов тенге", - говорится в сообщении Антикора.

По официальным данным, в Павлодарской области отдел строительства Аксу планировал строительство двух девятиэтажных многоквартирных жилых домов на общую сумму 3,7 миллиарда тенге. При этом в ноябре 2023 года аналогичное строение возвели за 1,1 миллиарда тенге. По результатам пересмотра цены общая стоимость стройки снижена до двух миллиардов тенге. Предотвращено завышение на 1,7 миллиарда тенге.

"Управление образования Алматы планировали услуги по модернизации кухонного оборудования для 25 городских школ на сумму 1,9 миллиарда тенге (цена за единицу составляет от 70 до 79 миллионов тенге, при рыночной стоимости - 20 миллионов тенге). После рекомендации Антикоррупционной службы закуп по 23 школам отменен, по двум школам закуп будет проведен по рыночной стоимости. Оставшаяся сумма в размере 1,8 миллиарда после решения городского маслихата будет возращена в бюджет", - сообщили в Антикоррупционной службе.

В Антикоре сообщили, что работа по мониторингу государственных закупок продолжается.

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