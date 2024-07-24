Правила использования пенсионных выплат хотят изменить в Казахстане

Согласно проекту приказа, данное ограничение предлагают установить с 10 августа текущего года до 1 февраля 2025 года.

Также министерство хочет разрешить казахстанцам использовать пенсионные выплаты в целях лечения своего ребенка.

Публичное обсуждение документа продлится до 7 августа текущего года.

Ранее LS писал о том, что в Казахстане увеличили срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью покупки жилья в Отбасы Банке, с трех до шести лет.