Фальшивые медуслуги: Минздрав сделал заявление

В Министерстве здравоохранения рассказали о новых механизмах, направленных на предотвращение приписок медицинских услуг в поликлиниках, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Отмечается, что в последнее время все больше пациентов обнаруживают в своих мобильных приложениях записи о медицинских услугах, которые, по их мнению, не были предоставлены.

"Так называемые приписки наносят не только экономический ущерб, но и подрывают доверие общества к системе здравоохранения. Несмотря на существующие системы контроля и мониторинга, очевидно, что их недостаточно для предотвращения подобных инцидентов", - заявили в Минздраве.

В министерстве сообщили, что приступили к разработке новых механизмов, направленных на предотвращение таких приписок. В числе предложенных цифровых решений:

подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента;

идентификация пациента с использованием технологии Face ID;

сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.

Рабочая группа также рассмотрит возможность внедрения дополнительных мер для усиления контроля. В ближайшее время будет проведена оценка предложенных механизмов, чтобы определить их эффективность и возможность практического применения в медицинских учреждениях страны.

Отмечается, что внедрение этих мер поможет значительно снизить количество приписок и восстановить доверие пациентов к системе здравоохранения.

Напомним, ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, что в сфере здравоохранения недостаточно развита цифровизация. Это влечет за собой проблему массовых приписок в государственных и частных поликлиниках.