Изменились правила выдачи иностранцам разрешения на проживание в Казахстане

Министр внутренних дел приказом от 19 июля 2024 года внес изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в РК, сообщает Zakon.kz.

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В частности, уточняется, что для получения государственной услуги иностранцы либо лица без гражданства, временно пребывающие в РК с визой на постоянное проживание, инвесторской многократной визой, выданной по ходатайству уполномоченного органа по инвестициям, визой, выданной согласно перечню востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК, либо прибывшие из государств, заключивших с Казахстаном соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, либо имеющие статус беженца, а также этнические казахи независимо от категории выданной им визы обращаются с заявлением о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК с приложением пакета документов в территориальные органы полиции либо через государственную корпорацию "Правительство для граждан".

При подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание нужно подать:

Заявление-анкету о выдаче разрешения на временное проживание. Копию документа, удостоверяющего личность иностранца либо лица без гражданства, с которыми ратифицированы соглашения о безвизовом пребывании (оригинал предоставляется для сверки). Копию медицинской страховки (оригинал предоставляется для сверки) (за исключением граждан стран ЕАЭС. Нотариально заверенное согласие на проживание иммигранта, в случае, если услугополучатель не является собственником жилья, предоставляемого иммигранту для его временного проживания. Справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства.

В зависимости от подвида государственной услуги дополнительно представляют:

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК в связи с воссоединением семьи:

документ, подтверждающий семейные отношения с лицом, постоянно проживающим на территории РК.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для осуществления трудовой деятельности:

разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, выданное местным исполнительным органом;

справку или разрешение, выданные местным исполнительным органом РК о соответствии квалификации иностранца;

разрешение трудовому иммигранту, выданное местным исполнительным органом, для осуществления трудовой деятельности у физических лиц;

для граждан ЕАЭС - трудовой договор, зарегистрированный в уполномоченном органе (Министерство труда и социальной защиты населения) - в единой системе учета трудовых договоров "ЕСУТД" или гражданско-правовой договор по выполнению работ (оказанию услуг);

приказ о направлении в служебную командировку по внутрикорпоративному переводу, или в рамках реализации договора между юридическими лицами об оказании услуг;

документ, подтверждающий аккредитацию журналиста с указанием срока аккредитации;

Иммигрантам, которым не требуется получения разрешений, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Иммигрантам, прибывшим в Казахстан из стран, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, с целью осуществления деятельности в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Инвестиционным резидентам МФЦА, прибывшим из государств, с которыми имеются ратифицированные международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству администрации МФЦА на один год с возможностью ежегодного продления, но не более пяти лет.

При этом срок действия разрешения на временное проживание членов семьи инвестиционного резидента МФЦА не может превышать срока действия разрешения на временное проживание инвестиционного резидента.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для получения образования в казахстанских учебных заведениях:

ходатайство учебного заведения Казахстана.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для прохождения стационарного лечения в казахстанских медицинских учреждениях:

документы, выданные медицинской организацией, расположенной в РК, подтверждающие лечение иностранца или лица без гражданства в медицинских организациях республики или постоянный уход за иностранным пациентом, находящимся на лечении, а также за близкими родственниками – гражданами РК, либо иностранцами, постоянно проживающими на территории РК.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для осуществления миссионерской деятельности:

свидетельство, выданное уполномоченным органом РК, осуществляющим государственное регулирование в сфере религиозной деятельности.

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК для осуществления предпринимательской деятельности (бизнес-иммигрантам):

медицинская справка, подтверждающая отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности;

медицинская страховка, покрывающая первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, определенных соглашением сторон, с соблюдением минимальных требований, установленных законами РК;

подтверждение наличия либо отсутствия судимости и запрета на осуществление предпринимательской деятельности на основании решения суда в государстве гражданской принадлежности или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства.

Выдача разрешения на временное проживание иммигрантам, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории РК:

ходатайство местного исполнительного органа.

Выдача разрешения на временное проживание в РК иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел:

При условии ранее поданного заявления для оформления разрешения на постоянное проживание в РК. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на государственный либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой свидетельствует нотариус в соответствии со статьей 80 Закона "О нотариате". Документы и акты, составленные при участии властей иностранных государств или исходящие от этих властей, принимаются к рассмотрению при наличии легализации, если иное не предусмотрено законодательством РК или международным договором, ратифицированным РК.

Сведения о наличии у иностранца дактилоскопической регистрации, о приеме документов для оказания государственной услуги "Выдача разрешения иностранцами лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан" услугодатель проверяет в информационной системе.

Отказ в оказании государственной услуги происходит в случае:

установления недостоверности документов, представленных для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги и требованиям;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки.

Кроме того, в выдаче разрешения на постоянное проживание в РК отказывается либо выданное ранее разрешение аннулируется следующим услугополучателям:

незаконно прибывшим, а также преследуемым за совершение преступлений по законодательству стран, выходцами из которых они являются;

освободившимся из мест лишения свободы, постоянное место жительства которых до осуждения было за пределами РК;

совершившим преступления против человечества;

совершившим преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

не предоставившим подтверждения своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства РК в упрощенном порядке на основании международных договоров республики, и членов их семей, иностранцев, обладающих востребованными профессиями, перечень которых утверждается уполномоченным органом по вопросам миграции населения;

неоднократно нарушавшим законодательство о правовом положении иностранцев в РК;

разжигающим межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду;

действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя;

выступающим против суверенитета и независимости РК, призывающим к нарушению единства и целостности ее территории;

имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление;

при наличии сведений у органов национальной безопасности РК об их причастности к экстремистской или террористической деятельности или причастности к организации, признанной в РК экстремистской или террористической;

представившим подложные документы либо сообщившим о себе заведомо ложные сведения при обращении с ходатайством о разрешении на постоянное проживание в РК или без уважительной причины не представившим необходимые документы в установленные сроки;

не прошедшим дактилоскопическую регистрацию;

выдворенным в течение пяти лет из РК к моменту выдачи разрешения на постоянное проживание в РК;

если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан РК и других лиц;

получившим разрешение на постоянное проживание и проживающим на территории РК менее 183 календарных дней в пределах любого последовательного двенадцатимесячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание;

получившим разрешение на постоянное проживание на основании перечня востребованных профессий, и не работающим по профессии, в течение 183 календарных дней в пределах любого последовательного двенадцатимесячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание;

заключившим брак с гражданами РК, послуживший основанием для получения вида на жительство, в том случае, если этот брак признан недействительным вступившим в законную силу решением суда;

в течение года привлеченным к административной ответственности за административные правонарушения в области миграции населения, налогового и трудового законодательства РК;

создающим угрозу интересам национальной безопасности;

имеющим заболевания, являющиеся противопоказанием для въезда в Казахстан;

если они ранее утратили гражданство РК;

если они ранее лишены гражданства РК по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 Закона "О гражданстве Республики Казахстан".

Указывается, что в отношении этнических казахов и членов их семей, лиц без гражданства, признанных таковыми в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, либо на основании паспорта СССР образца 1974 года, женщин, подпадающих под действие закона "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о гражданстве замужней женщины", действие подпунктов 16 и 19 не применяется.

В отношении недееспособных лиц положение подпункта 21 не применяется.

Приказ вводится в действие с 4 август 2024 года.