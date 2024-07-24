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24.07.2024, 16:15

«Не играй на домбре, закрывай лицо» — депутат поддержал слова имама о казахских традициях

Новости Казахстана 0 2

Заявления о том, что национальные традиции якобы не соответствуют религиозным нормам, безосновательны, а обычай покрывать лицо и ходить в чёрных одеяниях для казахов исторически чужд. Об этом заявил популярный имам Нурлан Байжигитулы, сообщает Orda.kz.

Фото: Elements.envato.com
Фото: Elements.envato.com

Нурлан имам — известный религиозный деятель, которого однажды даже приглашали на званый ужин с президентом США — высказался против радикальной трактовки ислама в эфире «Казахского радио». Он подчеркнул, что обычай закрывать лицо, который некоторые проповедники сейчас активно навязывают казахстанцам, не соответствует ни шариату, ни национальным традициям.

«Покрываться во всё черное и закрывать лицо противоречит нашим традициям и обычаям. Этого не было в истории казахов и в будущем не должно быть. Вера не измеряется тем, что человек должен ходить в закрытой одежде, вплоть до того, чтоб были видны лишь глаза. Правильное воспитание молодого поколения, верность в браке, сохранение семейных ценностей и честный труд — это и есть праведный путь», — сказал Нурлан имам.

По словам имама, казахстанцы должны противостоять пропаганде чуждых религиозных идей. Он напомнил, что исторически у казахов чёрные одеяния ассоциировались не с религией, а с трауром.

Депутат Мажилиса, бывший вице-министр образования Мурат Абенов поддержал Нурлана имама и подчеркнул, что стране нужны священнослужители, которые будут так же чётко обозначать свою позицию и отражать официальную точку зрения муфтията.

«В последнее время стало много тех, кто проповедует, будто традиции казахского народа, существующие с древних времён, являются харамом, а вещи и одежда — неправильные. Появилось много проповедников, которые говорят: „Не играй на домбре, не кланяйся в приветствии, закрывай лицо, не разрезай путы“. Но казахский народ принял ислам по мазхабу „Абу Ханифа“, то есть направление ханафитского мазхаба, сохранив традиции, не противоречащие исламу», отметил Мурат Абенов.

Депутат напомнил, что от исторических традиций, которые не соответствовали нормам ислама, казахи давно отказались. Например, перестали хоронить умерших вместе с лошадьми и имуществом, как делали в старину. А те традиции, которые соблюдаются сейчас, никак не противоречат канонам ислама.

«Все традиции казахского народа, существующие до сих пор, являются национальными ценностями, согласованными с религией. Их нет необходимости пересматривать. Для нас ханафитский мазхаб важен тем, что он умело сочетает исламские ценности с национальными традициями», — резюмировал Мурат Абенов.

Религиозные деятели и политики не впервые высказываются против навязывания казахстанцам чуждых традиций и фундаментализма. Осенью 2023 года стало известно, что в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах. В марте 2024-го президент Касым-Жомарт Токаев открыто высказался против архаичных правил, которые пропагандируют радикально настроенные неофиты, и призвал ориентироваться на традиционные для казахстанских мусульман правила ханафитского мазхаба.

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