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24.07.2024, 16:57

Древние жительницы Казахстана предпочитали носить красное

Новости Казахстана 0 2

Результаты работы ученых по реконструкции женской одежды древних жителей Казахстана показывают, что 2,5-3,5 тысяч лет назад женщины отдавали предпочтение одежде красного цвета. Как рассказала реставратор научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» Элина Алтынбекова, красные одежды из шерсти и шелка носила знаменитая «Уржарская жрица» из погребения IV-III вв до н.э., передает «Голос народа».

фото: Сергей Алексеенок
фото: Сергей Алексеенок

Это не случайность, а давняя традиция. По словам известного археолога Эммы Усмановой, реконструкция женской одежды из погребений, найденных в районе города Лисаковск, показывает, что еще представительницы андроновской культуры (бронзовый век, 3-4 тысячи лет назад) также предпочитали красное. Одежда изготавливалась из шерсти. Для окрашивания тканей использовали местное сырье – корень растения марена. Кроме того, древние жительницы современного Северного Казахстана изготавливали по технологии плетения уникальные красные головные уборы. К ним они приделывали подвески из тесьмы, напоминающие косы. Сочетание этих технологий показывает высокий уровень развития древних племен, населявших север Казахстана, и говорит о культурной преемственности с последующими эпохами.

Около Лисаковска археологи раскопали более 230 погребений эпохи бронзы. Часть из них предполагается музеефицировать и сделать доступной для туристов. Неподалеку в Денисовском районе, расположено древнее поселение Камысты. Ему около 4 000 лет, и его часто называют «Казахстанским Аркаимом». Это единственный на территории нашей страны памятник Синташтинской культуры, предшествовавшей андроновской.

В районе города Житикара обнаружены погребения сакской и тюркской эпох, а также «курганы с усами» - перед каждым из них выложены две дугообразные гряды камней. Их предназначение остается загадкой для ученых. Краевед и археолог из Житикары Владимир Лопатин выдвинул гипотезу о том, что форма этих курганов – отражение почитания небесных объектов, возможно, комет.

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