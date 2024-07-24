Деньги выводят нелегально: в Минздраве объяснили изменение правил снятия пенсионных

В Министерстве здравоохранения Казахстана объяснили, почему планируется временно запретить использование пенсионных накоплений на протезирование и имплантацию зубов, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Использование пенсионных на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов планируется временно приостановить с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года.

Как заявили в Минздраве, "Отбасы банк" (оператор единовременных пенсионных выплат) зафиксировал случаи нецелевого вывода денег из ЕНПФ при использовании их на стоматологические услуги.

"По данным банка, в ходе проведенных им служебных проверок обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медицинских услуг", - говорится в сообщении Минздрава.

Именно поэтому, как заявили в министерстве, был разработан проект документа, который временно приостановит использование пенсионных на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов. Запрет будет установлен на шесть месяцев - с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам "намерен провести работу по недопущению нецелевого использования средств единовременных пенсионных выплат и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг".

Ранее мы писали о том, что правила снятия пенсионных накоплений собираются изменить в Казахстане. Если обновленный приказ вступит в силу, то с 10 августа по 1 февраля казахстанцы не смогут тратить накопления на указанные стоматологические услуги.

Вместе с тем Минздрав предложил разрешить использовать единовременные пенсионные выплаты на лечение своего ребенка.