FlyArystan и Scat наказали за нарушения прав пассажиров в Казахстане

По данным комитета гражданской авиации, продолжается работа по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний, передает Ulysmedia.kz

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Что произошло

В КГА сообщили, что в летний период стали чаще поступать жалобы пассажиров на авиакомпании на несвоевременное оказание услуг, либо оказание услуг при задержке рейса.

Детали

Так, в связи с тем, что при пассажиров рейса не разместили в гостиницу и не организовали для них трансфер, наказали авиакомпанию Fly Arystan. Речь идет о рейсе Алматы-Караганда от 11 июля. Компанию оштрафовали на 3 692 000 тенге.

“Ранее, также за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса по маршруту Атырау – Алматы, 24 июня авиакомпания «SCAT» была привлечена к административной ответственности, сумма штрафа составила 1 000 МРП (3 692 000 тенге”, - сообщили в КГА.

Напомним, ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал многочисленные жалобы в сторону авиакомпании Air Astana.

Казахстанцы регулярно жалуютя на длительные и частые задержки авиарейсов.