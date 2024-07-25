К казахстанцам обратились по вопросу запуска льготного автокредитования

В Фонде развития промышленности отреагировали на слухи в Сети касательно запуска программы льготного автокредитования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

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"АО "Фонд развития промышленности" сообщает о фактах распространения в социальных сетях и интернете недостоверной информации касательно запуска пилотного проекта Программы льготного автокредитования.

Все сообщения о предполагаемом начале приема заявок и о возможности получении льготных условий кредитования на сайте являются ложными и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Фонда.

Здесь же напомнили, что Фонд развития промышленности не реализовывает программу льготного автокредитования, а в июне 2023 года Фонд объявлял перераспределении средств программы на Лизинговое финансирование пассажирских автобусов.

"Также отмечаем, что лицо, упомянутое в распространяемых сообщениях, некий Алибек Ахметов не является сотрудником АО "Фонд развития промышленности", номер телефона и веб-сайт также являются фейковыми", - добавили в ведомстве.

В Фонде казахстанцев призвали обращаться только к официальным источникам информации – официальному сайту АО "Фонд развития промышленности" и официальным аккаунтам в социальных сетях, потому как любая информация о программах финансирования и о деятельности Фонда публикуется исключительно на этих платформах и затем распространяется через СМИ.

Отмечается, что в целях привлечения к ответственности злоумышленников, Фондом инициировано обращение в соответствующие госструктуры.

Напомним, в мае 2022 года в Казахстане было запущено льготное автокредитование под 4%.

В конце февраля того же года Роман Скляр заявлял, что 100 млрд тенге, которые лежали на счетах "Оператора РОП", планируется потратить на льготное автокредитование для казахстанцев.

Кроме того, специалисты рассказали, кто сможет получить льготный автокредит без очереди в Казахстане, а также какие условия и ограничения действуют в программе.

Согласно информации на официальном сайте акционерного общества, Фонд развития промышленности является дочерней организацией АО "Банк Развития Казахстана" и входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Фонд развития промышленности создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева от 11 мая 2020 года в целях развития промышленного потенциала национальной экономики и постановлением правительства РК от 18 августа 2020 года № 521 "О создании Фонда развития промышленности".