Подполковник поднял руку на мать и лишился должности

В Шымкенте подполковник полиции лишился должности после конфликта с матерью, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В социальных сетях распространяется информация о том, что сотрудник правоохранительных органов во время семейной ссоры поднял руку на свою мать, причинив ей легкий вред здоровью.

В департаменте полиции Шымкента прокомментировали инцидент, известно, что упоминаемый в соцсетях сотрудник полиции ранее работал в Центре оперативного управления, по званию подполковник.

Также сообщается, что в полиции провели служебное расследование, по итогам которого было принято решение об увольнении данного сотрудника. Материалы по данному факту направлены в специализированный межрайонный суд по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" (статья 73-1 часть 1-1 КоАП).