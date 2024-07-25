Подполковник поднял руку на мать и лишился должности

В Шымкенте подполковник полиции лишился должности после конфликта с матерью, передает Tengrinews.kz.
В социальных сетях распространяется информация о том, что сотрудник правоохранительных органов во время семейной ссоры поднял руку на свою мать, причинив ей легкий вред здоровью.
В департаменте полиции Шымкента прокомментировали инцидент, известно, что упоминаемый в соцсетях сотрудник полиции ранее работал в Центре оперативного управления, по званию подполковник.
Также сообщается, что в полиции провели служебное расследование, по итогам которого было принято решение об увольнении данного сотрудника. Материалы по данному факту направлены в специализированный межрайонный суд по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" (статья 73-1 часть 1-1 КоАП).
"Собранные по данному факту материалы направлены в специализированный межрайонный суд для принятия решения. Также проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел", - говорится в сообщении департамента полиции.
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