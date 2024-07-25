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25.07.2024, 07:34

Ташкент мог стать столицей Казахстана – Радик Темиргалиев (ВИДЕО)

Новости Казахстана 0 1

Известный историк Радик Темиргалиев рассказал в интервью ютуб-каналу «Голос народа» о разделе земель бывших союзных республик, неудачном правлении Хрущева и о том, как столица Узбекистана Ташкент могла стать казахстанской.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В ходе интервью историк рассказал о своей статье на одном из информационных порталах, где в центре событий– противостояние Динмухамеда Кунаева иНикиты Хрущева.

«В центре Хрущев, который хотел, по одним данным, стереть все национальные республики, поделить Советский союз на какие-то административные области, стереть национальность. И задача же была обозначена, что будет создаваться единая советская общность, все национальные будут нивелироваться со временем. Это вызвало, естественно, отторжение. Причем не только у казахов, это вызвало отторжение у всех народов, в том числе и у русских. Никто не собирался расставаться со своей национальной идентичностью», — рассказал Радик Темиргалиев.

Историк рассказал, что Компартия отправила в отставку Хрущева за его импульсивных решения, которые принимались без обсуждения с экспертами.

«Передать какие-то южные районы [Казахстана] Узбекистану, потому что узбеки хорошо выращивают хлопок. Мангистау давайте передадим туркменам, потому что туркмены якобы хорошие нефтяники», — привел примеры историк.

Сто лет назад, в 1924 году, происходило национальное территориальное разграничение между республиками нынешней Центральной Азии. Казахстан был первой национальной республикой в регионе в форме Киргизской АССР, остальные республики были объединены в Туркестанскую АССР.

«Когда Туркестанскую АССР начали делить на национальные субъекты. Значительную часть Сырдарьинской и Семиреченской областей передали Казахстану, поскольку они были преимущественно населены казахским населением. Тогда была серьезная дискуссия, что Ташкент казахской интеллигенцией рассматривался как центр, в котором издавались казахские газеты, существовали казахские учебные заведения. Но он же стоит на границе и имел одинаковое значение и для казахов, и для узбеков. Споры и дискуссии были, но Москва стала на сторону Узбекистана», — рассказал Радик Темиргалиев.

Говоря о сохранении территориальной целостности, Радик Темиргалиев отметил вклад казахской интеллигенции, которая настояла на создании Киргизской АССР, а позже выдвинула требование вывести ее из автономии в отдельную союзную республику. Также среди имен он отметил роль Жумабая Шаяхметова, который руководил Казахстаном во времена Сталина.

«Конечно, роль Динмухамеда Кунаева необходимо признавать по достоинству. Он единственный, кто в советское время столько руководил Казахстаном. Он добился особого статуса, особого положения для Казахстана, пользуясь в том числе и дружбой с Брежневым. Такая вотчина у него была, в которую старались особо не лезть», — поделился историк.

По словам Темиргалиева, Брежнев во многих своих действиях негласно поддерживал Динмухамеда Кунаева. Во время приездов в Центральную Азию Генсек не единожды называл Казахстан «родным», что подтверждало его особенную связь с нашей страной, говорит историк.

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