Задержаны похитители ГСМ из АО "Qarmet"

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По данным пресс-службы МВД Казахстана, к совершению хищений ГСМ проверяется причастность работников предприятия, в том числе охранной службы. В ходе обысковых мероприятий у задержанных изъято около 5,5 тонн дизельного топлива, крупная сумма денежных средств и иные вещественные доказательства по делу.

Установлено, что члены данной группы осуществляли свои преступные намерения длительное время. Со слов потерпевшей стороны их действиями предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 50 млн тенге.