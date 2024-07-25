Спустя 7 месяцев найден автобус, провалившийся под землю

В Павлодарской области раскопали автобус, который ушел под землю территории АО "Майкаинзолото" в январе этого года, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Как сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области, на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" продолжаются поисковые работы.

"Вечером 24 июля в ходе земляных работ обнаружен автобус спасателей. В связи с дождем и ветром и из-за сохраняющейся угрозы обвала работы ведутся с особой осторожностью. Сегодня с 05:00 утра поисковые работы возобновили. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо", - прокомментировали в пресс-службе акима.

Здесь уточнили, что тело четвертого спасателя 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова пока не найдено.

"Надеемся, что в скором времени поиски дадут ожидаемый результат", - отметили в пресс-службе главы региона.

Ранее на территории АО "Майкаинзолото" нашли тело 36-летнего Айдоса Шаймердена, третьего спасателя из четырех, провалившихся вместе с автобусом в воронку старой шахты.

Напомним, 4 января этого года в Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре горноспасателя. В тот же день двух погибших нашли и подняли на поверхность. Тела 55-летнего водителя оперативного автомобиля Айыпа Тлеубергенова и 36-летнего заместителя командира взвода Айдоса Шаймердена все это время оставались под землей.

Поисковую операцию на месте обвала приостановили еще 5 февраля из-за большой угрозы повторного обрушения. Позже, после неоднократных обращений родных погибших, в золоторудной компании заявили, что готовы сделать съезд ко дну воронки для спуска тяжелой техники. Но перед этим требовалось в очередной раз провести геосканирование места провала, сделать экспертизу и разработать проект дальнейших работ, оценив все возможные риски.

Ранее спецкомиссия установила, что причинами обрушения горной массы в отработанное пространство недействующей шахты стала неудовлетворительная организация производства на руднике. Не проводился должный контроль за пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не было их принудительного обрушения, с последующим погашением пустот.

Расследование по факту ЧП было начато по статье 277 части 3 УК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". По делу допрошены более 40 работников предприятия, а также руководство ТОО, изъяты необходимые документы, записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, зарубежные эксперты ранее склонялись к мнению, что раскопки и поиски двоих пропавших горноспасателей следует прекратить, поскольку риск жизнями спасателей, экскаваторщиков и других специалистов, работавших на дне воронки, не оправдан.