Где посмотреть Олимпиаду-2024

Открытие Олимпиады-2024 в Париже пройдёт уже в эту пятницу, 26 июля, сообщает Orda.kz.

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В Казахстане трансляцию покажут на пяти местных телеканалах.

«Qazaqstan»,

«Qazsport»,

«Jibek Joly»,

«Хабар»,

«Ел Арна».

Церемония открытия Олимпийских игр будет транслироваться в прямом эфире телеканалов 26 июля в 22:25. Расписание трансляции Олимпийских игр на 5 телеканалов будет опубликовано в ближайшее время.

Но часть мероприятий уже анонсировали.

Всего на Олимпиаде в Париже выступят 80 казахстанских спортсменов в 25 видах спорта. Для 54 спортсменов это будет дебютом.

Квоты на Игры распределялись преимущественно на чемпионатах мира и континентальных первенствах, мировых квалификационных турнирах, а также по итогам мирового рейтинга.

Отбор в спортивном скалолазании и брейкингу проходил в несколько этапов. Часть квот были разыграны на мировых и континентальных стартах. В итоге в Париж квалифицировались скалолаз Амир Маймуратов и Амир Закиров в брейкинге.

Брейк-данс, он же брейкинг в этом году будет впервые представлен на Олимпиаде в качестве вида спорта.