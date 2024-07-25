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25.07.2024, 15:11

В Казахстане ожидают дефицита газа: как будет решаться проблема

Новости Казахстана 0 1

Казахстан может столкнуться с дефицитом газа в ближайшей перспективе, что сделает невозможным экспорт сырья в Китай. В министерстве энергетики рассказали LS, как будут решать проблему.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации ведомства, в соответствии с договором купли-продажи данного сырья между QazaqGaz и PetroChina International Alashankou Company Ltd от 17 октября 2023 года, ежегодный объем поставок казахстанского товара составляет 3,5-4,5 млрд куб. м. При этом обеспечение внутреннего рынка является приоритетом, поэтому поставляются в КНР излишки газа по остаточному принципу.

Однако, согласно прогнозному балансу, уже в следующем году ожидается дефицит товарного голубого сырья для обеспечения потребностей страны. Это связано со вводом перспективных проектов как индустриальных, так и в сферах энергетики и нефтегазохимии. При таких условиях, как отметили в ведомстве, дальнейший экспорт казахстанского газа невозможен.

Чтобы изменить ситуацию, принимается ряд мер. В том числе Казахстан и Катар заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве по реализации совместных проектов, включая строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" протяженностью 1,4 тыс. км. Производительность будет равна 15 млрд куб. м в год (этап I – 10 млрд куб. м в год, этап II – 5 млрд куб. м в год).

Данный трубопровод увеличит снабжение южных, центральных и северных регионов Казахстана. Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций занимается разработкой технико-экономического обоснования. Процесс завершен на 71%.

Между тем, как ранее сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, в стране растет добыча голубого сырья.

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