Упавший кирпич убил мужчину в Астане

В социальных сетях появилось видео с лежащим на стройке мужчиной. В описании к ролику говорится, что мужчина упал с высоты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В столичном департаменте полиции опровергли факт падения мужчины с высоты, сообщив, что на строительном объекте рабочему на голову упал кирпич, отчего он скончался.
Как выяснилось, несчастный случай произошел 19 июля.
"По факту гибели рабочего на строительном объекте Астаны, имевшему место 19 июля этого года, полицией проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ДП.
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