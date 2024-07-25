Упавший кирпич убил мужчину в Астане

В социальных сетях появилось видео с лежащим на стройке мужчиной. В описании к ролику говорится, что мужчина упал с высоты, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: ИА SM-NEWS

В столичном департаменте полиции опровергли факт падения мужчины с высоты, сообщив, что на строительном объекте рабочему на голову упал кирпич, отчего он скончался.

Как выяснилось, несчастный случай произошел 19 июля.