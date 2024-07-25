"Мой папа - начальник": видео с истерикой девушки на дороге распространили в Казнете

"Ты говоришь, что тебе прикольно! Ты знаешь, кто мой папа? Начальник Карасайского района", - выкрикнула казахстанка.

Рядом с ней находился еще один мужчина с голым торсом. Позже он рассказал, что является ее знакомым.

"Я тебе поверила, а ты что?" - обращается к нему девушка, которая нетвердо стоит на ногах.

Стоит отметить, что все реплики сопровождались нецензурной бранью.

Когда автор ролика попросил ребят уйти с проезжей части, они лишь отмахнулись. В конце видео девушка убежала по дороге.

"Ты сумку забыла", - крикнул ее знакомый вслед.

В акимате Алматинской области сообщили, что девушка на видео ни к чиновникам, ни к полиции Карасайского района отношения не имеет.

"Карасайский районный акимат официально опровергает информацию, распространенную в видеоматериале с участием гражданки, предположительно, находящейся в состоянии алкогольного опьянения.

Проведенная проверка подтвердила, что гражданка не имеет родственных связей с руководящим составом акимата Карасайского района. Ее утверждения являются ложными и не соответствуют действительности", - заявили в пресс-службе акимата Алматинской области.

В ДП региона также подтвердили, что девушка не имеет никакого отношения к начальнику полиции Карасайского района.

"Данная информация не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что ситуация, снятая на видео, произошла в Алматы. В городском ДП рассказали, что сотрудники управления полиции Алмалинского района приняли меры к правонарушителям в соответствии с законодательством РК.

"В отношении них собраны материалы административного производства по фактам появления в общественном месте в нетрезвом состоянии и нарушения тишины. С учетом сильного алкогольного опьянения мужчина доставлен в медицинский вытрезвитель", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Согласно ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.