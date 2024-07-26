В Казахстане ужесточат контроль за использованием газа в автомобилях

Ужесточить наказание для предпринимателей за несанкционированное переоборудование автомобилей на газовое топливо поручил премьер-министр Олжас Бектенов. Установка техники кустарным способом угрожает жизни граждан, считает премьер. Однако, конкретных требований к сервисным компаниям по переоборудованию машин нет, говорят представители бизнеса, - передает корреспондент Almaty.tv.

Фото: Almaty.tv

Автовладельцев, отдающих предпочтение газу, в стране становится больше. По данным МВД, количество автомобилей с газовым двигателем за год выросло на 18%. По дорогам Казахстана сегодня ездят 582 тысячи таких машин. В техпаспорте у них обязательно должна стоять отметка, что машина переоборудована. Столичные полицейские говорят, что таких нарушителей не много.

- Согласно Кодексу административных правонарушений статьи 590 части 7 предусмотрено данной статьей нарушение за переоборудование транспортного средства, то есть незаконной установки газового оборудования влечет штраф в размере 15 МРП. Это порядка 55 тысяч тенге. В день может быть три нарушения таких, может быть одно. Возможно и не будет таких нарушений, - рассказал инспектор патрульной полиции Самат Кушербаев.

Неправильно установленное и эксплуатируемое оборудование, может дать сбой и привести к трагедии. В Правительстве задумались о необходимости ужесточить наказание для тех, кто подвергает опасности себя и окружающих. Спрос, по словам премьер-министра, должен быть как с автовладельцев, так и с сервисов, где устанавливают газовые баллоны. Однако, никаких четко прописанных правил и требований к ним до сих пор нет.

- К сервисным центрам, занимающимся этим видом деятельности не предъявляется никаких требований. Нет ни уведомительного характера, не сертифицируется, не лицензируется. Нет такой специальности у нас вообще. Отраслевой рамки нет, нет стандартов, - отметил председатель Ассоциации субъектов бизнеса занятых в сфере ГБО Алмас Кемельбеков.

Получить соответствующую отметку в техпаспорте для тех, кто устанавливает газовое оборудование впервые, в основном не составляет труда. Но тем автовладельцам, которые ездят на газе не первый год, доказать, что система исправна, не так-то просто.

- В основном у всех, кто давно устанавливал ГБО баллоны уже более двух лет эксплуатируется. И в этой связи лаборатории не проводят освидетельствование, не выдают протокол безопасности, в связи с тем, что баллоны старогодние, больше двух лет. При этом никаких выходов сейчас нет, кроме того, как полностью менять баллоны, - сообщил руководитель сервисного центра Тауман Умиралиев.

Ездить на газе сегодня выгодно. Разница в цене с бензином больше чем в два раза. Однако кустарная установка оборудования - это фактор риска, который может привести к ЧП. Правительству поручена задача ужесточить контроль за использованием газа в авто. При чём наказание может грозить как предпринимателю, так и владельцу машины.

Даля Насипова, Данияр Омар, Нурлан Утегенов - телеканал «Алматы» Астана