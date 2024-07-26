45 зарубежных вузов пригласили на грант школьника из Туркестанской области

Выпускник из Туркестанской области Дамир Аюпов получил приглашение из 45 зарубежных вузов, в том числе США, Швейцарии, Германии, Испании, Малайзии, Шотландии, передает « Голос народа » со ссылкой на Kazinform.

Фото с сайта inform.kz

Выпускник средней общеобразовательной школы № 15 города Туркестан Дамир Аюпов набрал 133 балла по Единому национальному тестированию. В школе он уделял большое внимание географии, математике и английскому языку.

«У меня был план выбрать IT-отрасль. Однако в 11 классе я поменял план и не жалею об этом. Сейчас я выбрал бизнес направление», ‒ говорит Дамир Аюпов.

Дамир выбрал Чехию. По его словам, он потратит год на изучение языка, чтобы получить образование в Чешской стране.

«За рубежом буду учиться 3 года, за 1 год выучу язык этой страны. Меня пригласили университеты со стипендией в 2,5 млн тенге, но мое желание — это Европа», ‒ говорит Дамир Аюпов.

Ранее выпускник из Туркестанской области Ислам Абдурахманов получил приглашение из более чем 40 вузов, расположенных в ОАЭ, США, Англии, Польши, Малайзии, Швейцарии.

Он планирует получить образование в North American University, Хьюстон, штат Техас, США.